باغداران مازندرانی درگیر مبارزه بیوقفه با آفت مگس میوه
در حالی که برداشت و صادرات مرکبات مازندران با شتاب ادامه دارد، مسئولان کشاورزی استان بر ضرورت مدیریت و مبارزه بیوقفه با آفت مگس میوه تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تداوم مبارزه جدی باغداران با آفت مگس میوه خبر داد و گفت: این موضوع با توجه به شرایط آبوهوایی و رنگگیری میوهها، یک ضرورت مدیریتی است.
باقری با اشاره به وضعیت برداشت محصولات پاییزه، اعلام کرد: تاکنون ۹۰ درصد از نارنگی و ۴۰ درصد از پرتقال استان برداشت شده است.
وی به آمار صادرات اشاره کرد و افزود: تا این لحظه ۳۹۵ محموله نارنگی و ۴۹۳ محموله پرتقال از مازندران به کشورهای مختلف صادر شده که مجموع آن به ۸۸۸ محموله میرسد.
معاون جهاد کشاورزی مازندران درباره قیمت مرکبات نیز گفت: قیمت این محصولات هم در سر درخت و هم در بازار خردهفروشی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
باقری در پایان در پاسخ به سوالی درباره گزارشهایی از ترکیدگی برخی مرکبات، توضیح داد: این پدیده عمدتاً به مدیریت آبیاری باغات مرتبط است و خوشبختانه با آگاهی باغداران، موارد گزارششده از این موضوع محدود بوده است.