وی با اشاره به بیانات معمار کبیر انقلاب در خصوص عشایر گفت: امام خمینی ( ره) فرمودند عشایر ذخیره انقلاب هستند و سلام مرا به عشایر برسانید.

نماینده جامعه عشایری استان خطاب به رئیس جمهور گفت: از شما انتظار می رود در خصوص واگذاری تجهیزات راهسازی و بررسی مشکلات بحران خشکسالی و کاهش اثرات آن تدابیری اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه خرید علوفه یارانه ای از جمله دغدغه های جامعه عشایری است افزود: تسهیلات ارزان قیمت ویژه عشایر ، ایجاد اشتغال در مناطق عشایری ، ساخت جاده های عشایری ، تامین آب شرب و کشاورزی از دیگر درخواست های جامعه عشایر از رئیس جمهور است.

نماینده جامعه عشایر استان و کشور از رئیس جمهور خواست درصدی از درآمدهای نفتی به مناطق عشایری اختصاص یابد و اضافه کرد: احداث سرپناه در مناطق عشایری به جای سیاه چادر، خرید تضمینی گوشت توسط شرکت پشتیبانی دام، ایجاد درمانگاه های سیار در مناطق عشایری، ایجاد دبیرستان های شبانه روزی، ایجاد دکل آنتن دهی تلفن، احیاء سهمیه کنکور برای فرزندان عشایری از جمله مطالبات این قشر از دولت است.

نادر نادری بیان داشت: اختصاص و افزایش نیروگاه های خورشیدی به عشایر ، حفاظت از محیط زیست استان، جلوگیری از احداث سد ماندگان و خرسان سه ، جلوگ

ی

ری از مسدود شدن راه های عشایری، اختصاص بودجه به راه های عشایر و شبکه های آب شرب عشایر، لحاظ نمودن چادر عشایر به عنوان کارگاه تولیدی از مهمترین خواسته های جامعه عشایری است.