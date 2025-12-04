پخش زنده
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران از نصب و راه اندازی دو سامانه نظارت تصویری در محور کندوان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، یاسر ابراهیمی معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مازندران از نصب و راه اندازی دو سامانه نظارت تصویری در محور کندوان محدوده سیاه بیشه و طویر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد.
او افزود: با توجه به لزوم نظارت تصویری بر کیفیت تردد در جادههای استان بهویژه در شرایط خاص و بحران جوی و همچنین ایام پیک تردد ارتقا و توسعه سامانههای نظارت تصویری با هدف ارتقای خدمت رسانی به کاربران جادهای به ویژه در عملیات راهداری زمستانی در دستور کار مرکز مدیریت راههای قرار گرفته است.
ابراهیمی گفت: با توجه به اهمیت نظارت و رصد بر خط وضعیت ترافیکی و جوی جادههای برون شهری، دوربینهای جدید نظارتتصویری در نقاط مهم نظیر گردنهها، نقاط مهگیر و دارای شرایط خاص جوی، نقاط پرحادثه نصب میشوند.
معاون فنی و راههای روستایی مازندران گفت: در این راستا مقرر است طی چند ماه آتی تعداد ۱۲ سامانه نظارت تصویری جدید نیز به بهرهبرداری برسد.
او افزود: سایر نهادهای خدمت رسان جادهای از جمله پلیس راه، هلال احمر، اداره کل مدیریت بحران استانداری و نهادهای انتظامی نیز از تصاویر سامانههای نظارت تصویری در جهت انجام ماموریتهای خود بهرهمند میگردند.
با نصب این سامانهها تعداد کل سامانههای نظارت تصویری در استانمازندران به تعداد ۶۶ سامانه میرسد.