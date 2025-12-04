پخش زنده
امروز: -
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان از ضبط و امحای بیش از ۱.۶ تُن عرقیات گیاهی (نعنا)، لواشکهای غیرمجاز و انواع آبمیوه تاریخ مصرف گذشته خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علی حسین زاده افزود : بیش از یک هزارو ۶۹۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی غیرمجاز شامل: عرقیات گیاهی (نعنا)، انواع لواشک و آبمیوههای غیربهداشتی به دلیل انقضای تاریخ مصرف، تقلبی بودن و عدم صلاحیت مصرف، تحت نظارت کارشناسان سلامت محیط مرکز بهداشت معدوم شد.
وی گفت:این اقلام طی بازرسیهای مستمر کارشناسان سلامت محیط از مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و نیز انبارهای نگهداری مواد غذایی شناسایی و توقیف شده بود.
حسین زاده ادامه داد: متأسفانه برخی سودجویان بدون توجه به مقوله بهداشت و سلامت عمومی و با عرضه فرآوردههای غیر بهداشتی و غیر قابل عرضه، سلامت مردم را نشانه گرفته بودند.
وی با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان خط قرمز شبکه بهداشت است، افزود: تمامی این محصولات غیر قابل مصرف، با نظارت مستقیم کارشناسان بهداشت محیط، در سایت پسماند شیخلر به طور کامل معدوم و از چرخه مصرف خارج شد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی خصوصاً در حیطه بهداشت مواد غذایی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد پیگیری و رصد کارشناسان سلامت محیط مرکز بهداشت قرار گیرد.