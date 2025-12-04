صف آرایی فوتبالیستهای شمس آذر مقابل خیبر
خبرهایی از صف آرایی فوتبالیستهای شمس آذر مقابل خیبر تا پیروزی امیدهای فوتبال شمس آذر مقابل نود ارومیه را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
این بازی از ساعت ۱۵ و پانزده امروز در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار میشود.
تیم شمس آذر با کسب ۹ امتیاز در رده پانزدهم جدول رده بندی قرار دارد.
مصاف فوتسالیستهای پردیس مقابل صدرنشین لیگ برتر
تیم پردیس قزوین در هفته هفدهم لیگ برتر میهمان گیتی پسند اصفهان است.
این بازی از ساعت ۱۶ فردا در اصفهان برگزار میشود.
نماینده استان با کسب ۲۱ امتیاز در رده دهم جدول رده بندی قرار دارد.
پیروزی امیدهای فوتبال شمس آذر مقابل نود ارومیه
در هفته نهم لیگ برتر امیدهای کشور امید شمس آذر در ارومیه با نتیجه ۲-۱ مقابل میزبان خود به برتری رسید.
گلهای این بازی را سهراب عبدالهی و ماهان کیانی به ثمر رساندند.
نماینده استان با کسب ۱۴ امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد.