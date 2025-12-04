غلامرضا شریعتی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه با اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید مجمع نمایندگان مازندران انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، غلامرضا شریعتی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، به عنوان رئیس جدید مجمع نمایندگان مازندران در خانه ملت انتخاب شد.

این انتخاب در جلسه فوق‌العاده مجمع نمایندگان استان صورت گرفت. در این نشست، اعضا از خدمات و پیگیری‌های عبدالوحید فیاضی در طول دوره ۶ ماهه ریاست پیشین این مجمع قدردانی کردند و سپس شریعتی را با اکثریت آرا به ریاست برگزیدند.

همچنین در این جلسه، احمد فاطمی نماینده مردم بابل به عنوان نایب رئیس اول و کامران پولادی نماینده حوزه نوشهر، چالوس و کلاردشت به عنوان سخنگوی این دوره از مجمع برگزیده شد.

مجمع نمایندگان مازندران متشکل از ۱۲ نماینده مردم این استان در مجلس شورای اسلامی است که پیگیری جمعی مسائل کلان و پیشرفت استان را در دستور کار دارد.