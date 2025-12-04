به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این اختراع با همکاری شرکت فناوران نانو مقیاس به بهره‎برداری رسیده و تمرکز آن استفاده از ترکیباتی برای حبس دارو و عصاره و رهایش طولانی مدت و کنترل شده آنها در بافت پارچه است.

از کاربرد‌های این فناوری می‌توان به تولید زخم‌پوش با خاصیت رهایش کنترل‌شده دارو، ماسک تنفسی با خاصیت درمانی، حمایتگری در حذف پساب‌ها و فاضلاب‌ها، دستبند و روکش دفع حشرات و روکش یکبار مصرف برای استفاده در کلینیک‌های دندانپزشکی اشاره کرد.