با پشتیبانی کانون مدیریت داراییهای فکری، اختراع سمیه اکبری درباره «لایههای نانوفیبری آنتیباکتریال با رهایش کنترلشده و خواص درمانی» در آمریکا ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این اختراع با همکاری شرکت فناوران نانو مقیاس به بهرهبرداری رسیده و تمرکز آن استفاده از ترکیباتی برای حبس دارو و عصاره و رهایش طولانی مدت و کنترل شده آنها در بافت پارچه است.
از کاربردهای این فناوری میتوان به تولید زخمپوش با خاصیت رهایش کنترلشده دارو، ماسک تنفسی با خاصیت درمانی، حمایتگری در حذف پسابها و فاضلابها، دستبند و روکش دفع حشرات و روکش یکبار مصرف برای استفاده در کلینیکهای دندانپزشکی اشاره کرد.