کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: در جزایر خلیج فارس و برخی از نقاط تنگه هرمز افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده باران، رعد و برق و تند باد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز آسمان استان قسمتی ابری همراه با افزایش و گذر ابر بااحتمال رگبار پراکنده باران در مناطق دریایی و پاره‌ای نقاط ساحلی استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: صبح در سواحل و جزایر خلیج فارس و تنگه هرمز پدیده مه صبحگاهی همراه با کاهش موقتی میدان دید افقی و در طول روز غبارمحلی مورد انتظار است.

حمزه نژاد با اشاره به اینکه آسمان استان قسمتی ابری همراه با گذر ابر و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود، گفت: وقوع بارش پراکنده باران و رعدوبرق در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

او افزود: صبح تا ظهر امروز وزش باد‌های شرقی در تنگه هرمز و دریای عمان و در بعدازظهر وزش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز مورد انتظار است و وضعیت دریا کمی مواج خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه می‌شود شناور‌های سبک و صیادی برای تردد ایمن احتیاط‌های لازم را در نظر داشته باشند.

مجتبی حمزه نژاد،گفت: از فردا جمعه ۱۴ آذر دامنه فعالیت سامانه بارشی در جزایر خلیج فارس، تنگه هرمز و برخی از مناطق و ارتفاعات استان بیشتر خواهد شد و احتمال تقویت نقطه‌ای بارش‌ها در جزایر و مناطق ساحلی خلیج فارس، تنگه هرمز و برخی ارتفاعات استان وجود دارد.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود و این سامانه بارشی تا صبح یکشنبه ۱۶ آذر در مناطق دریایی یاد شده فعالیت خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی فردا بدلیل ابری بودن و افزایش رطوبت نسبی افزایش دمای کمینه و کاهش دمای بیشینه پیش بینی می‌شود و از روز شنبه ۱۵ آذر کاهش دمای کمینه در سطح استان مورد انتظار است.