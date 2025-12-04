وزیر نیرو در چهاردهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری (RCUWM) تحت پوشش یونسکو گفت: چالش‌هایی مانند کم‌آبی، چالش کیفیت آب، آسیب‌پذیری، استهلاک و تلفات زیرساخت‌ها در کنار نیاز روزافزون آب شرب شهرها، مرز نمی‌شناسند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی آبادی وزیر نیرو در چهاردهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری (RCUWM) تحت پوشش یونسکو گفت: آب در نگاه الهی، سرچشمه و منشاء حیات است؛ و در نگاه علمی، بنیادی‌ترین عنصر شکل‌دهنده زیست، تمدن، شهرنشینی و آینده انسان‌هاست. از این رو، امروز در این نشست، گرد هم آمده‌ایم تا درباره حیاتی‌ترین مسئله مشترک منطقه گفت‌و‌گو کنیم؛ مسئله‌ای که مستقیماً با امنیت، سلامت، رفاه و توسعه پایدار ملت‌های ما گره خورده است.

وی ادامه داد: حضوردر این نشست، نشان‌دهنده درک عمیق کشور‌های عضو از اهمیت مدیریت آب در منطقه‌ای است که بیش از هر جای دیگر جهان با تنش آبی، تغییر اقلیم و فشار‌های بی‌سابقه محیط‌زیستی مواجه است.

وی افزود: بسیار خرسندم که در جمع ما، جناب آقای اون دیاب عبدالله، وزیر محترم منابع آب جمهوری عراق، و دیگر بزرگان از کشور‌های عضو حضور دارند. حضور برادرانه ایشان، نماد پیوند‌های دیرینه و ظرفیت‌های راهبردی همکاری میان ایران و عراق در حوزه آب است؛ ظرفیتی که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارتقاء و تقویت آن هستیم.

وی بیان کرد: ما در جغرافیایی زندگی می‌کنیم که گرمای فزاینده، کاهش بارش مؤثر، فرونشست زمین، خشکسالی‌های متوالی و از سوی دیگر سیلاب‌های مخرب و ناگهانی، چهره آن را دگرگون کرده است.

علی آبادی تاکید کرد: براساس گزارش‌های معتبر بین‌المللی، منطقه ما یکی از خشک‌ترین مناطق جهان است و بخش بزرگی از جمعیت کشور‌های عضو، در معرض تنش آبی شدید قرار دارند.

وی افزود: هیچ کشوری در منطقه، حتی با بهترین امکانات به‌تنهایی قادر به عبور از این بحران‌ها نیست. راه‌حل پایدار، فقط در همکاری منطقه‌ای، هم‌افزایی دانش، و طراحی پروژه‌های مشترک شکل می‌گیرد.

وزیر نیرو تاکید کرد: در چنین شرایطی، نقش مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری (RCUWM) و پشتیبانی یونسکو از این نهاد علمی و بین‌دولتی، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. این مرکز طی سال‌ها توانسته است ارتباط مؤثری میان علم، مدیریت و سیاست‌گذاری ایجاد کند و بستر ارزشمندی برای تبادل تجربه، اجرای پروژه‌های مشترک و توسعه راه‌حل‌های نوآورانه فراهم آورد.

علی آبادی با اشاره به اینکه این اجلاس امروز، می‌تواند نقطه آغاز مرحله‌ای جدید و بلندپروازانه در همکاری‌های منطقه‌ای باشد. گفت:امنیت آب شهری؛ مسئله‌ای منطقه‌ای و نه صرفا ملی، مدیریت مشترک حق­آبه، خشکسالی و سیلاب در حوضه‌های فرامرزی، استخراج و برنامه ریزی بیلان آبی کشور‌ها و منطقه، پیوند آب، انرژی، اقلیم؛ محور حکمرانی نوین آب در منطقه، پیوند آب، انرژی، اقلیم؛ محور حکمرانی نوین آب در منطقه، بازچرخانی آب و منابع غیرمتعارف؛ منبع پنهان شهر‌های منطقه، داده، دیجیتال و هوش مصنوعی برای آب شهری، استانداردسازی، ظرفیت‌سازی و دیپلماسی آب از جمله محور‌های کلیدی منطقه هستند که باید مدنظر قرار دهیم.

وی بیان کرد: چالش‌هایی مانند کم‌آبی، بحران کیفیت آب، آسیب‌پذیری، استهلاک و تلفات زیرساخت‌ها در کنار نیاز روزافزون آب شرب شهرها، مرز نمی‌شناسند.

وی افزود: باید شاخص‌های مشترک امنیت آب شهری، نقشه‌ریسک منطقه‌ای، و سازوکار‌های هماهنگ پاسخ‌گویی به مخاطرات را با همکاری یونسکو طراحی کنیم. آینده شهر‌های ما، آینده امنیت منطقه است.



علی آبادی در رابطه با مدیریت مشترک حق­آبه، خشکسالی و سیلاب در حوضه‌های فرامرزی گفت:بسیاری از اعضای شورای حکام، مانند ایران، عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان، درگیر حوضه‌های مشترک هستند. به کمک ظرفیت­های این فضا، امید است در راستای توسعه پایدار منابع آب، برای بهبود شرایط اقلیم تمامی کشور‌های عضو، مدیریت تعارضات مربوط به موضوع حق­آبه صورت گیرد.

وی بیان کرد: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران این است که یکی از پروژه‌های جدید مرکز، به ایجاد سامانه هشدار سریع منطقه‌ای، پروتکل‌های همکاری پس از سیلاب و پروژه‌های پایلوت در حوضه‌های حساس اختصاص یابد. در این میان، همکاری ایران و عراق می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای منطقه باشد.

وزیر نیرو همچنین یه استخراج و برنامه ریزی بیلان آبی کشور‌ها و منطقه نیز اشاره کرد وافزود: استخراج و پایش سالانه بیلان آب کشور‌های منطقه شامل منابع آب تجدید پذیر (عمدتا بارش)، خالص جریان ورودی انتقالی به کشورها، برداشت از آبخوان ها، تولید آب شیرین کن‌ها و بازچرخانی پساب و مصارف شامل کشاورزی، صنایع، شرب و محیط زیست با رویکرد پایداری و توزان بلند مدت منابع و مصارف آبی کشورهااست.

وزیر نیرو تاکید کرد: هزینه تأمین آب شهری (پمپاژ، تصفیه، نمک‌زدایی و توزیع) به‌شدت به انرژی وابسته است. هم‌زمان موج‌های گرما، فشار بر شبکه برق و آب را افزایش می‌دهد. ایران پیشنهاد می‌کند که برنامه مشترک کاهش شدت انرژی در سامانه‌های آب شهری و پروژه‌های خورشیدی-آبی در چند کشور عضو اجرا شود. این مسیر، هم اقتصادی است و هم اقلیمی.

وزیر نیرو تاکید کرد: هزینه تأمین آب شهری (پمپاژ، تصفیه، نمک‌زدایی و توزیع) به‌شدت به انرژی وابسته است. هم‌زمان موج‌های گرما، فشار بر شبکه برق و آب را افزایش می‌دهد. ایران پیشنهاد می‌کند که برنامه مشترک کاهش شدت انرژی در سامانه‌های آب شهری و پروژه‌های خورشیدی-آبی در چند کشور عضو اجرا شود. این مسیر، هم اقتصادی است و هم اقلیمی.

وی بیان کرد:در دنیای امروز، بازچرخانی فاضلاب تصفیه‌شده یکی از پایدارترین منابع آبی شهرهاست. پیشنهاد می‌کنیم یکی از پروپوزال­های جدید، به تدوین استاندارد‌های منطقه‌ای برای بازچرخانی، ارزیابی ظرفیت شهر‌ها و اجرای پروژه‌های مشترک در ایران، عراق، پاکستان، مصر و سایر کشور‌ها اختصاص پیدا کند. این حوزه، رکن مهم امنیت آب شهری آینده است.

وزیر نیرو گفت:جهان به‌سرعت به‌سمت مدیریت مبتنی بر داده پیش می‌رود. کشور‌ها برای سنجش نشت، پایش مصرف، پیش‌بینی تقاضا و مدیریت فشار شبکه‌ها نیازمند ابزار‌های هوشمند هستند. ایران آمادگی دارد که RCUWM را در مسیر تبدیل‌شدن به هاب منطقه‌ای داده و فناوری‌های دیجیتال برای آب شهری همراهی کند و برنامه‌های مشترک آموزشی، پلتفرم داده و پروژه‌های پایلوت را با کشور‌های علاقه‌مند پیش ببرد.

وی افزود:به‌عنوان مأموریت اصلی یونسکو، ما نیازمند استاندارد‌های مشترک، برنامه‌های منطقه‌ای تربیت مدیران آب شهری، و تقویت دیپلماسی نرم آب برای کاهش تنش‌ها هستیم. RCUWM می‌تواند به‌عنوان پلتفرم آرام، فنی و تا جای ممکن غیرسیاسی، این نقش را برای کل منطقه ایفا کند.

در پایایان وزیر نیرو از اعلام امادگی ایران از تجربیات خود در زمینه مدیریت پایدار بیلان آبی کشورها، مدیریت خشکسالی و سیلاب‌ها، در فناوری‌های نوین و سامانه‌های پایش، شیرین­سازی بازچرخانی آب، در مدیریت یکپارچه آب شهری و در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تأسیسات آب و فاضلاب به سایر کشور‌ها خبر داد.