به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ عملیات اجرایی احداث ۳۱۰ واحد مسکن حمایتی در نقده آغاز و بهره‌برداری از طرح هادی ۱۰۰ روستای استان با حضور استاندار آذربایجان‌غربی، نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن به صورت وبینار در ارومیه برگزار شد.

در این آیین اعلام شد: با تفاهم‌نامه‌های جدید و حمایت‌های ملی، ظرفیت ساخت و نوسازی ۱۰ هزار واحد مسکن محرومان درآذربایجان‌غربی فراهم شده و ۱۹۶ طرح هادی، آسفالت ۳۸۰ روستا و راه‌اندازی ۷۶۶ طرح مسکن محرومان در استان در حال اجراست.

آسفالت معابر ۳۸۰ روستا نیز با همکاری دهیاران و فرمانداران اجرا شده که ۲۲۷ میلیارد تومان از محل قیر رایگان و معادل همین مبلغ از سوی دهیاری‌ها تأمین شده که آسفالت یک میلیون و هفتصد هزار مترمربع را شامل می‌شود.

۱۰۰ طرح از این مجموعه افتتاح و بقیه طرح‌ها نیز در مناسبت‌های مختلف بهره‌برداری می‌شوند.