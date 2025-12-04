رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت؛
مادران شهدا راه و رسم جهاد و مقاومت را تداوم بخشیدند
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در پیامی به مناسبت سالروز وفات حضرتامالبنین (س) تاکید کرد: مادران صبور و فداکار شهدا با تربیت فرزندانی رشید، غیرتمند و دلباخته مکتب اهل بیت (ع) راه و رسم جهاد و مقاومت را تداوم بخشیدند.
متن پیام سردار کارگر به شرح زیر است:
سلام و درود خالق هستی بر ارواح پاک شهیدان والامقام و گرانقدری که در راه پاسداشت دین و میهن، با از خودگذشتگی و نثار جان، مایه عزت و سربلندی نظام مقدس اسلامی و سعادت و بلندآوازگی ملت بزرگ ایران شدند.
مادران صبور و فداکار شهدا با تربیت فرزندانی رشید، غیرتمند و دلباخته مکتب اهل بیت (ع) راه و رسم جهاد و مقاومت را تداوم بخشیدند و اثبات نمودند که همواره در مسیر ولایت بوده و هیچگاه در مواجهه و رویارویی با ظلم، ستم، تجاوز و نظام سلطه سر تعظیم فرود نیاوردهاند.
جمهوری اسلامی ایران مدیون همت بلند و تلاش مادران با ایمان و صبوری است که اسوههای شهامت در دامان آنان متولد شده و تربیت یافتند. پاک سیرتانی که همواره از حضور عاشقانه همسران و فرزندانشان در تمامی عرصههای مختلف جبهههای حق علیه باطل استقبال نمودند.
مشی و سلوک مخلصانه این بانوان شکیبا و شایسته در طول دوران انقلاب اسلامی آنچنان درخشان، امیدبخش و تاثیر گذار بوده که میتواند به عنوان الگویی جاودانه فراروی مادران، زنان و دختران ارجمند امروز و فردای این سرزمین قرار گیرد.
اینجانب ضمن تسلیت سالروز وفات بانوی بزرگ، اسوه بصیرت و ولایتمداری حضرتامالبنین (س) به محضر رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) و تمامی مادران و همسران صبور و فداکار شهدای گرانقدر ایران اسلامی و قدردانی از این بانوان فاطمی سیرت و زینبی مسلک، عزت، سلامتی و سعادتمندی این اسوههای ایثار و فداکاری، بصیرت و ولایتمداری، ایمان و خداباوری را از درگاه خداوند سبحان مسئلت مینمایم.
رئیس بنیاد حفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر