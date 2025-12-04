پخش زنده
معاون وزیر اقتصاد و رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی گفت: طرح جامع مدیریت مرزها در سومار و خسروی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران در نشست بررسی مسائل و مشکلات مرزهای استان در قصر شیرین با اشاره به اینکه دستورالعمل کارویژه مدیریت مبادی ورودی و خروجی کشور مصوب سال ۱۳۹۵ همچنان لازمالاجراست، گفت: این دستورالعمل ۱۷ ماده و ۲۲ تبصره دارد و تکلیف همه دستگاهها را مشخص کرده است.
فرود عسگری با بیان اینکه وضعیت برخی مرزها، بهویژه سومار مناسب نیست افزود: حداقل امکانات برای فعالیت کارکنان و خدمترسانی به تجار ضروری است.
وی از موافقت با آغاز ترانزیت خارجی و ارائه خدمات تیر با توجه به پیوستن عراق به کنوانسیون تیر خبر داد و گفت: گارد گمرک ظرف دو هفته در مرز مستقر خواهد شد و مرزبانی از محل ورودی جمع میشود.
عسگری افزود: مسئولیت کامل کنترل کالا با گمرک است و هیچ دستگاه دیگری حق دخالت در این حوزه را ندارد.
رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی گفت: پنجونیم میلیارد تومان برای نصب پنلهای خورشیدی با اولویت سومار اختصاص یافته است و قرارداد انبار عمومی سومار نیز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: در مرز خسروی نیز جابجایی باسکول و تجهیزات گمرکی بر اساس طرح جامع به محض ابلاغ نهایی انجام میشود و ارتقاء سطح گمرک خسروی و افزایش نیرو در دستور کار قرار دارد.
در این نشست با خروج موقت خودرو از سومار و خسروی و نیز خروج موقت کالا برای تعمیر از خسروی و پرویزخان موافقت شدو
اجرای طرح جامع خسروی ظرف ۱۰ ماه پس از نهایی شدن آغاز خواهد شد.