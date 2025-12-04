پخش زنده
یک نماینده حزب حاکم کارگر انگلیس که علیه لایحه دولت درباره مالیات بر ارث کشاورزان رأی داده بود، از عضویت در حزب کارگر تعلیق شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن به نقل از رسانههای انگلیس؛ کمپبل سیورز، پس از رأی دادن علیه دولت عضویتش در حزب کارگر تعلیق و کنار گذاشته شد.
این نماینده جوان که پارسال و نخستین بار با رای مردم به مجلس عوام انگلیس راه یافته بود، تنها نماینده دولت بود که به طرح تغییر قوانین مالیات بر ارث برای کشاورزان که بخشی از اقدامات دولت برای تامین منابع بودجه و جبران کسری بودجه دولت بود، رأی منفی داد.
اقدام دولت انگلیس در اعمال مالیات بیست درصدی بر املاک کشاورزی که ارزش آنها بیش از یک میلیون پوند است از اوایل امسال جنجال برانگیز شد و چندین بار کشاورزان در اعتراض به این اقدام دولت با تراکتور و ادوات کشاورزی، در اطراف ساختمان نخست وزیری و مجلس انگلیس تظاهرات کردند.
کشاورزان میگویند این اقدام دولت ضربه به کشاورزان است و آنان را مجبور میسازد بخشی از زمینهای خود را بفروشند تا بتوانند پول درخواستی دولت را جور کنند و بپردازند و این به زیان کشور و کشاورزی است.
نماینده تعلیق شده در دفاع از اقدام خود میگوید من به مردم حوزه انتخابیهام تعهد دادم که صدای آنان و نیز «صدایی برای کل جامعه» باشم و در رای گیری به تعهدم عمل کردم.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از آغاز به قدرت رسیدن حزب کارگر تاکنون ۱۱ نفر از اعضای این حزب به علت مخالفت با سیاستهای دولت تعلیق شدند.
منتقدان، این اقدام دولت را نوعی دیکتاتوری دانستند که به نمایندگان مجلس اجازه نمیدهد به خواست مردمی که به او رای دادهاند عمل کند و به تعهد خود به مردم پایبند باشد.