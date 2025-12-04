به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ۲۶ نفر از ابتدای امسال تا پایان آبان بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در استان جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹ نفر بوده است.

بر اساس این گزارش از این تعداد ۱۹ نفر مرد و ما بقی زن هستند.

این افزایش تلفات گازگرفتگی در هشت ماه امسال در حالی است که عمده مرگ‌های ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن در نیمه دوم سال و عمدتاً از ماه آذر به بعد که در اغلب نقاط استان شاهد سردتر شدن هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی هستیم، رخ می‌دهد.

بر اساس آمارها، از کل تلفات ۲۶ نفر مسمومیت با گاز در هشت ماه امسال، اردیبهشت با ۷، فروردین با ۵، مرداد با ۴، تیر، شهریور و مهرماه هر کدام با ۳ مورد و خرداد با یک فوتی به ترتیب بیشترین آمار فوتی گزارش شده است.

بر اساس این گزارش شهرستان‌های آمل با ۷، نوشهر با ۵، تنکابن با ۴، چالوس و رامسر هر کدام با با ۲، (بابل، بابلسر، بهشهر، نور، قائمشهر و ساری هر کدام با یک فوتی) به ترتیب بیشترین فوتی گزارش شده است

اداره کل پزشکی قانونی مازندران، در آستانه ورود به روز‌های سرد سال و چهار ماه پایانی سال که بر پایه آمار‌ها در سال گذشته با بیشترین میزان مسمومیت با گاز منوکسید کربن (۲۴ فوتی) مواجه بودیم، از هموطنان عزیز درخواست می‌کند تا با رعایت نکات ایمنی و توصیه‌های ارائه شده مانع از وقوع مخاطرات جانی و حوادث تلخ برای خود و عزیزانشان شوند.

در صورت استفاده از وسایل گرمایشی مانند بخاری و شومینه، نباید تمامی روزنه‌های جریان هوا در منزل و به ویژه اتاق خواب مسدود شود. همچنین از نصب آبگرمکن در حمام و روشن کردن شعله‌های اجاق گاز در آشپزخانه برای گرم نگه داشتن محیط داخل خانه، جدا خودداری شود.