مذاکرات اخیر میان پاکستان و افغانستان به میزبانی عربستان بدون دستیابی به هرگونه پیشرفت ملموس پایان یافت اما دو طرف بهصورت اصولی بر ادامهی آتش بسی که پیشتر برقرار شده بود، توافق کردند. ٰ
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «دنیا نیوز»؛ تا زمان انتشار این گزارش، نه اسلامآباد و نه کابل و نه حتی کشورهای میانجیگر هیچ بیانیهای رسمی درباره این مذاکرات منتشر نکردهاند و تمامی اطلاعات بر پایهٔ اظهارات منابع آگاه و گزارش رسانههای خارجی است.
این گفتوگوها که طی چند روز گذشته در عربستان سعودی برگزار شد، بخشی از سلسله جلساتی بود که با میزبانی قطر، ترکیه و عربستان برای کاهش تنشهای مرزیِ پس از درگیریهای مرزی مرگبار ماه اکتبر میان دو کشور انجام میشد.
طبق این گزارش آتش بسی که در دوحه بر سر آن توافق شده بود همچنان بهطور کلی برقرار است، اما مذاکرات استانبول نتوانسته بود به یک توافق بلندمدت منتهی شود.
منابع مطلع میگویند دور تازهی گفتوگوها نیز بر اساس یک ابتکار عربستان انجام شد، اما برخلاف انتظارها هیچ سازوکار جدید یا تضمین کتبی میان طرفین نهایی نشد.
پاکستان در این مذاکرات خواستار ارائهی تضمین مکتوب از سوی طالبان افغانستان درباره اقدام قاطع علیه گروههای ضدپاکستانی شد اما مقامات طالبان حاضر به پذیرش این خواسته نشدند.
اگرچه مذاکرات بدون نتیجه پایان یافت، اما دو طرف بر ضرورت جلوگیری از تشدید تنش و ادامهی آتش بس توافق کردهاند.
با این حال، عدم انتشار هرگونه موضعگیری رسمی از سوی طرفین، وضع را همچنان مبهم نگه داشته و مشخص نیست مرحلهی بعدی گفتوگوها چه زمانی برگزار خواهد شد.