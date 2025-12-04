پخش زنده
پاکستان و بحرین در جریان دیدار «ژنرال شیخ محمد بن عیسی» فرمانده گارد ملی بحرین با فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، درباره گسترش همکاریهای نظامی و امنیتی توافق کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ روابط عمومی ارتش پاکستان با صدور بیانیهای اعلام کرد: در این دیدار موضوعات مرتبط با تحولات منطقهای، همکاریهای دفاعی، تبادل تجربیات و هماهنگی در حوزههای عملیاتی و آموزشی مورد بحث قرار گرفت.
دو طرف تاکید کردند که سطح فعلی روابط نظامی باید متناسب با نیازهای امنیتی و شرایط منطقهای بیش از پیش تقویت شود.
فرمانده گارد ملی بحرین نقش پاکستان را در ثبات منطقه و مقابله با تهدیدهای مشترک مهم دانست و از همکاریهای جاری در حوزههای مختلف همکاری نظامی - امنیتی ابراز خرسندی کرد.
فرمانده ارتش پاکستان نیز در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه و اعتماد متقابل میان دو کشور، بر آمادگی پاکستان برای گسترش همکاری با بحرین در تمام بخشهای نظامی تاکید کرد.
در بیانیه مذکور آمده است: پاکستان و بحرین توافق دارند که روند گسترش روابط دفاعی، تبادل تجربیات و هماهنگی امنیتی میان دو کشور با سرعت بیشتری دنبال شود.