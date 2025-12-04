پایداری نسبی جو در قزوین؛ احتمال بارش در ارتفاعات
کارشناس هواشناسی استان قزوین از پایداری نسبی جو طی روزهای آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مهدی آخوندی، کارشناس هواشناسی، اعلام کرد: با توجه به گذر متناوب امواج تراز میانی جو، در برخی ساعات شاهد افزایش ابر در سطح استان خواهیم بود.
وی افزود: وضعیت جوی به طور کلی پایدار پیشبینی میشود، اما در ارتفاعات شمالی استان به دلیل وقوع پدیده مه، احتمال بارشهای پراکنده وجود دارد.
آخوندی همچنین گفت: تغییرات دمایی محسوس نخواهد بود و دما نسبت به روزهای گذشته اندکی افزایش خواهد یافت.