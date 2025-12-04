به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مهدی آخوندی، کارشناس هواشناسی، اعلام کرد: با توجه به گذر متناوب امواج تراز میانی جو، در برخی ساعات شاهد افزایش ابر در سطح استان خواهیم بود.

وی افزود: وضعیت جوی به طور کلی پایدار پیش‌بینی می‌شود، اما در ارتفاعات شمالی استان به دلیل وقوع پدیده مه، احتمال بارش‌های پراکنده وجود دارد.

آخوندی همچنین گفت: تغییرات دمایی محسوس نخواهد بود و دما نسبت به روز‌های گذشته اندکی افزایش خواهد یافت.