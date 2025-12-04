پخش زنده
امروز: -
مرحله نهایی رزمایش سهند ۲۰۲۵ صبح امروز به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حضور یگانهای نخبه کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این رزمایش به میزبانی و طراحی نیروی زمینی سپاه و با حضور یگان های نخبه ارتش کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای انجام میشود.
ماهیت رزمایش سهند ۲۰۲۵ ضد تروریستی است.
امروز و در مرحله اصلی این رزمایش قرار است تمرینات نظامی و عملیات پاکسازی، تعقیب و گریز و رهایی گروگانها توسط یگانهای پیمان شانگهای انجام شود.