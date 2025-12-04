پخش زنده
مسابقات قهرمانی جودو کشور صبح امروز ،سیزهم آذر در مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات قهرمانی جودو بزرگسالان کشور گرامیداشت شهدای جودوکار با حضور آرش میراسماعیلی رئیس و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون جودو در مشهد آغاز شد.
دبیر هیئت جودو خراسان رضوی گفت: در این مسابقات ۳۵۰ ورزشکار در قالب ۳۳ تیم با هم رقابت میکنند.
حسن دوشنگی با بیان اینکه ۲ تیم نیز از خراسان رضوی در این مسابقات حضور دارند، افزود: مسابقات تا فردا درسالن ورزشی شهید بهشتی مشهد ادامه دارد.