به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات قهرمانی جودو بزرگسالان کشور گرامیداشت شهدای جودوکار با حضور آرش میراسماعیلی رئیس و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون جودو در مشهد آغاز شد.

دبیر هیئت جودو خراسان رضوی گفت: در این مسابقات ۳۵۰ ورزشکار در قالب ۳۳ تیم با هم رقابت می‌کنند.

حسن دوشنگی با بیان اینکه ۲ تیم نیز از خراسان رضوی در این مسابقات حضور دارند، افزود: مسابقات تا فردا درسالن ورزشی شهید بهشتی مشهد ادامه دارد.