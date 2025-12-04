پخش زنده
با شناسایی و دستگیری گردانندگان، فعالیت کانال غیر اخلاقی در فضای مجازی مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ فرمانده انتظامی بوکان گفت: در پی فعالیت کانالی در فضای مجازی و انتشار تصاویر شهروندان به ویژه نوجوانان و جوانان، که موجب نارضایتی شهروندان شده بود، موضوع در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت.
سرهنگ بهاری افزود: سربازان گمنام پلیس فتای شهرستان با انجام اقدامات فنی، گرداننده اصلی این کانال را در یکی از استانهای غرب کشور و همدستش را در یکی از شهرستانهای همجوار شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی بوکان اضافه کرد: فعالیت کانال در فضای مجازی مسدود و متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی به شهروندان توصیه کرد: شبکههای اجتماعی فضای امنی برای اعتماد نیستند و انتظار میرود نوجوانان و جوانان هوشیاری لازم را داشته باشند و از اشتراکگذاری و انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی خودداری نمایند.