به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ فرمانده انتظامی بوکان گفت: در پی فعالیت کانالی در فضای مجازی و انتشار تصاویر شهروندان به ویژه نوجوانان و جوانان، که موجب نارضایتی شهروندان شده بود، موضوع در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت.

سرهنگ بهاری افزود: سربازان گمنام پلیس فتای شهرستان با انجام اقدامات فنی، گرداننده اصلی این کانال را در یکی از استان‌های غرب کشور و همدستش را در یکی از شهرستان‌های همجوار شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بوکان اضافه کرد: فعالیت کانال در فضای مجازی مسدود و متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی به شهروندان توصیه کرد: شبکه‌های اجتماعی فضای امنی برای اعتماد نیستند و انتظار می‌رود نوجوانان و جوانان هوشیاری لازم را داشته باشند و از اشتراک‌گذاری و انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی خودداری نمایند.