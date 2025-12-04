فرماندار بوکان و معاون خبر صداوسیمای مرکز آذربایجان غربی ضمن عیادت از خبرنگار رسانه ملی روند درمان وی را پیگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار بوکان به همراه معاون خبر و مسئول هماهنگی خبر صداوسیمای آذربایجان غربی با حضور در منزل یونس کرمی، خبرنگار باسابقه بوکانی، از وی عیادت و با خانواده ایشان دیدار کردند.

در این دیدار فرماندار بوکان ضمن قدردانی از سال‌ها تلاش حرفه‌ای و خدمات رسانه‌ای این خبرنگار، جایگاه رسانه و نقش مهم خبرنگاران را در ارتقای سطح آگاهی عمومی و بازتاب مسائل شهرستان، بسیار حیاتی و اثرگذار دانست.

صنعتی همچنین بر ضرورت حمایت همه جانبه از این قشر پرتلاش، به‌ویژه در زمان بروز مشکلات شخصی و کاری، تأکید کرد.

معاون خبر صداوسیمای مرکز آذربایجان غربی نیز با اشاره به سابقه ارزشمند یونس کرمی در تولید محتوا و پوشش خبری شهرستان اظهارداشت سانه ملی قدردان خدمات اوست و در حد توان پیگیر مسائل ایشان خواهد بود.

در حاشیه این دیدار، مسئولان ضمن گفت‌و‌گو با خانواده و پیگیری روند درمان این خبرنگار با سابقه، قول مساعد دادند تا اقدامات لازم برای رفع مسائل کاری و حمایت‌های مورد نیاز را پیگیری کنند.

یونس کرمی خبرنگار صدا و سیما مرکز آذربایجان غربی در بوکان به دلیل ضایعه نخاعی بیش از یک سال در بستر بیماری است.