ساختمان جدید فدراسیون دوچرخه سواری و مرکز سنجش این فدراسیون با حضور وزیر ورزش و جوانان به بهره برداری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ساختمان جدید فدراسیون دوچرخه سواری چهارشنبه (۱۲ آذر) با حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و جمعی از اهالی این رشته با هزینهای بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان افتتاح شد.
فدراسیون دوچرخهسواری سال ۱۳۹۸ با فروش ساختمان قدیم خود در مرکز شهر تهران (خیابان ورزنده)، تدارکات لازم را برای احداث ساختمانی جدید در مجاورت پیست و کمپ تیمهای ملی دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی فراهم کرد.
ساختمان جدید فدراسیون دوچرخهسواری با مساحتی بالغ بر هزار و ۲۰۰ مترمربع در سه طبقه بنا شده که شامل بخشهای اداری، سالن جلسات و مرکز سنجش تخصصی دوچرخهسواری است.
این نخستین بار است که مرکز سنجش دوچرخهسواری با تجهیزات و امکانات بهروز در کشور راهاندازی شده است.
دنیامالی با حضور خود در فدراسیون دوچرخهسواری، از نزدیک از مرکز سنجش بازدید کرد و در جریان نحوه تمرینات دوچرخهسواران با دوچرخهها و دستگاههای این بخش قرار گرفت.
سید شروین اسبقیان و سید مناف هاشمی، معاونان توسعه ورزش قهرمانی و مدیریت وزارتخانه، به همراه مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مدیر مجموعه ورزشی آزادی در افتتاح ساختمان جدید فدراسیون دوچرخهسواری حضور داشتند.