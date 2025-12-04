پخش زنده
امروز: -
معاون آموزشی و مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی استان گفت: امروز همزمان با سراسر کشور آزمون استخدامی بانک شهر توسط جهاد دانشگاهی با پذیرش ۲۰۰ نفر در سراسر کشور برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون آموزشی و مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی استان گفت: در این دوره از آزمون در استان ۱۴۰ آقا و بالغ بر ۸۰ نفر خانم ثبتنام کردهاند.
وی اضافه کرد: آزمون بهصورت منطقهای در ۱۲ منطقه کشور برگزار میشود.
رحمت الله صمدی با بیان اینکه مجموعاً ۲۰۰ نفر در سراسر کشور مورد نیاز است افزود: در منطقه ما (فارس و کهگیلویه وبویراحمد) ۱۳ نفر جذب خواهند شد.
وی ادامه داد: نتایج اولیه آزمون ۲۰ روز تا یک ماه پس از برگزاری، از طریق سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اعلام می شود.
معاون آموزشی و مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی استان گفت: برای مرحله مصاحبه ۳ برابر ظرفیت یعنی حدود ۶۰۰ نفر از پذیرفتهشدگان اولیه، دعوت به مصاحبه خواهند شد و در نهایت ۲۰۰ نفر نهایی میشوند.