به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون آموزشی و مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی استان گفت: در این دوره از آزمون در استان ۱۴۰ آقا و بالغ بر ۸۰ نفر خانم ثبت‌نام کرده‌اند.

وی اضافه کرد: آزمون به‌صورت منطقه‌ای در ۱۲ منطقه کشور برگزار می‌شود.

رحمت الله صمدی با بیان اینکه مجموعاً ۲۰۰ نفر در سراسر کشور مورد نیاز است افزود: در منطقه ما (فارس و کهگیلویه وبویراحمد) ۱۳ نفر جذب خواهند شد.

وی ادامه داد: نتایج اولیه آزمون ۲۰ روز تا یک ماه پس از برگزاری، از طریق سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اعلام می شود.

معاون آموزشی و مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی استان گفت: برای مرحله مصاحبه ۳ برابر ظرفیت یعنی حدود ۶۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان اولیه، دعوت به مصاحبه خواهند شد و در نهایت ۲۰۰ نفر نهایی می‌شوند.