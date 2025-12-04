جلوگیری از تکرار تجربه ناموفق سایر مناطق آزاد در مازندران
نماینده ولی فقیه در مازندران تمرکز بر صادرات برای جلوگیری از تکرار تجربه ناموفق سایر مناطق آزاد در استان را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در دیدار حجت الله علیمحمدی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، گفت: مکانیزه و دانشبنیان شدن کشاورزی تأکید مستمر مقام معظم رهبری و حرکت به سوی صنعتیتر و علمیتر شدن این حوزه ضروری است.
او با بیان اینکه نحوه مصرف آب بر اساس الگوی سنتی ۱۰۰ یا ۲۰۰ سال گذشته است، افزود: مشکلاتی در زمینه کمبود منابع آبی وجود دارد که برای رهایی از آن روشهای کشت و الگوی مصرف را باید متحول کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بذرهایی با نیاز آبی کمتر، بازدهی بالاتر و مقاوم در برابر بیماریها وجود دارد که استفاده از آنها امری اجتنابناپذیر است.
نماینده ولی فقیه در مازندران با گلایه مندی از تحویل ندادن بهموقع اقلام مورد نیاز کشاورزان، گفت: متأسفانه کود شیمیایی در زمان مقتضی توزیع نمیشود در حالی که این محصول در بازار آزاد موجود است، اما سهمیه شرکتهای تعاونی به کشاورز نمیرسد
آیت الله محمدباقر محمدی لائینی افزود: خود شرکتهای تعاونی عنوان میکنند که کود در انبارها موجود است ولی با قیمت آزاد به فروش میرسد یا اینکه سهمیه رسمی هنوز به آنها ابلاغ نشده است.
نماینده ولی فقیه در مازندران یادآور شد: مبارزه با آفات با فناوری هستهای بهرهبرداریهای بسیار مطلوبی داشت، اما متأسفانه در مازندران هنوز از این صنعت برای مبارزه با آفات آنگونه که شایسته است، استفاده نشده است.
این مسئول با اشاره به سفر رئیس وقت سازمان انرژی اتمی حدود چهار سال قبل و درخواست از استاندار وقت برای تخصیص زمینی به سازمان باهدف ایجاد تشکیلات هستهای بسیار قوی برای مبارزه با آفات، یادآور شد: ایشان حدود دو سال قبل مجدداً به استان آمدند و گلایهمند بودند که زمینی در اختیارشان قرار داده نشده در صورتی که در استان گیلان این کار به موقع انجام شده است و گمان نمیکنم که هنوز این زمین در اختیارشان قرار گرفته باشد، حال آنکه کاربرد صنعت هستهای در کشاورزی و مبارزه با آفات بسیار مؤثر و حیاتی است.
نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه در زمینه صادرات محصولات کشاورزی نیز با مشکلاتی روبهرو هستیم، عنوان کرد: تا زمانی که صادرات تسهیل نشود تولید نمیتواند به میزان کافی مثمر ثمر واقع شود، ما سالهاست که در خصوص قیمت برنج و قیمت مرکبات صحبت کردهایم و کشاورزان و باغداران گلایههای بسیاری دارند.
آیت الله محمدی لائینی با بیان اینکه ما از بهترین فرصت مکانی و موقعیت جغرافیایی بهرهمندیم، تاکید کرد: همجواری با دریای خزر و کشورهای حاشیه آن یک فرصت کمنظیر است.
نماینده ولی فقیه در مازندران ادامه داد: اکنون مازندران منطقه آزاد شده است، اما تجربه سایر مناطق آزاد در کشور نشان میدهد که بهجای آنکه تبدیل به دروازه صادرات شوند بیشتر به دروازه واردات مبدل گشتهاند
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: به استاندار مازندران نیز تأکید کردم که مراقبت شود تا ما به این سرنوشت دچار نشویم و حوزه فعالیت ما بیشتر معطوف به صادرات باشد