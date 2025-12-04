به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ سبزی گفت: به منظور ارائه خدمات باکیفیت مخابراتی به مشتریان، به ویژه در مناطق روستایی، شبکه اینترنت پرسرعت ثابت و همراه در روستای قره بلاغ راه‌اندازی و اتصال سایر روستا‌های این شهرستان به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت هم با جدیت پیگیری خواهد شد.

وی افزود: ارائه خدمات باکیفیت و اینترنت پرسرعت در بستر فیبر نوری به مشتریان در دستور کار اداره مخابرات تکاب است و تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات بهتر در کنار توسعه ارتباطات به کارخواهیم گرفت.