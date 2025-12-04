پخش زنده
در گرامیداشت سالروز وفات حضرتام البنین (س) جمعی از مسئولان شهرستان تکاب از همسران شهیدان والا مقام حسین عبدی و میرزا علی روشنی تجلیل کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمناسبت سالروز وفات حضرتام البنین (س) سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در منزل شهیدان والا مقام حسین عبدی و میرزا علی روشنی از همسران شهدا تجلیل کردند.
در این دیدارها با اهدای لوح سپاس از صبر و استقامت خانوادههای معظم شهیدان حسین عبدی و میرزا علی روشنی تجلیل شد.
شهید حسین عبدی در تاریخ ۷ تیر ۱۳۶۷ به فیض شهادت نائل شد.
شهید میرزا علی روشنی در تاریخ ۷ فروردین ۱۳۶۶ به فیض شهادت نائل شد.