به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: اجرای این طرح در ادامه رویکرد حمایتی دولت و با تأکید وزیر آموزش و پرورش برای تحقق مصوبات کمیته علمی و سیاست‌گذاری «شیر مدرسه» انجام می شود.

مهدی مرتضوی افزود: این طرح با هدف پیشگیری از سوءتغذیه، ارتقای سلامت، بهبود رشد جسمی و ذهنی دانش‌آموزان و ترویج فرهنگ مصرف شیر طراحی و برنامه‌ریزی شده است.

وی گفت: در مرحله نخست شیر تازه پاکتی ۲۰۰ سی‌سی فرادما (استریلیزه) با ۲.۵ درصد چربی و مطابق استاندارد سازمان غذا و دارو، دو روز در هفته میان حدود ۱۰۸ هزار دانش‌آموز مدارس ابتدایی دولتی در 12 شهرستان خراسان جنوبی توزیع خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به چالش‌های تأمین شیر استریلیزه در داخل استان گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر هیچ واحد تولیدی در خراسان جنوبی امکان تولید شیر استریلیزه را ندارد، ناچار به تأمین این محصول از خارج استان شده‌ایم و این موضوع هم هزینه ها و فرایند توزیع شیر در مدارس استان را با سختی های بیشتری مواجه کرده است که لازم است از حمایت های استاندار در راستای این موضوع تشکر کنم .

مرتضوی افزود: خراسان جنوبی دارای ظرفیت‌های بسیار ارزشمند در حوزه تولید شیر و صنایع فرآوری لبنی است و امیدواریم با رفع موانع موجود، ایجاد زیرساخت‌های لازم و صدور مجوزهای قانونی، یکی از شرکت‌های بومی استان به‌زودی وارد عرصه تولید شیر استریلیزه شده و نیاز مدارس را به‌طور کامل تأمین کند.