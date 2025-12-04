پاکستان و قرقیزستان در جریان رایزنی‌های دوجانبه در اسلام‌آباد توافق کردند که توافق تجارت ترانزیتی را با سرعت نهایی کنند؛ اقدامی که دو طرف آن را کلید افزایش مبادلات تجاری و ارتباطات اقتصادی منطقه‌ای می‌دانند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «رادیو پاکستان»؛ همزمان با سفر «صدر جباروف» رئیس جمهور قرقیزستان به اسلام‌آباد که با استقبال رسمی رئیس جمهور و نخست‌وزیر پاکستان همراه شد، دو کشور گام مهمی در جهت تقویت همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای برداشتند.

در همین چارچوب پاکستان و قرقیزستان توافق کردند همکاری‌های اقتصادی دوجانبه را گسترش دهند و نهایی سازی توافق تجارت ترانزیتی را برای رسیدن به اهداف تجاری مشترک تسریع کنند.

این تفاهم در دیدار «اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان با «ژین‌بیک کلوبایف» وزیر خارجه قرقیزستان انجام شد که طی آن طیف وسیعی از همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های دوجانبه و منطقه‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تقویت همکاری‌های اقتصادی و اتصال منطقه‌ای

دو طرف در این گفت‌و‌گو مجموعه گسترده‌ای از همکاری‌های دوجانبه از جمله اقتصاد، انرژی، حمل‌ونقل، اتصال منطقه‌ای، فرهنگ و آموزش را بررسی کرده و بر ضرورت فعال سازی ظرفیت‌های استفاده نشده در روابط تجاری تاکید داشتند.

در همین چارچوب پاکستان و قرقیزستان توافق کردند نشست‌های منظم کمیسیون مشترک اقتصادی و مشورت‌های سیاسی دوجانبه را از سر بگیرند تا زمینه برای پیشبرد طرح‌های مشترک فراهم شود.

طرفین با ابراز رضایت از برگزاری همایش مشترک تجاری در حاشیه سفر رئیس‌جمهور قرقیزستان، اجرای به‌موقع پروژه انرژی CASA-۱۰۰۰ را بخشی مهم از چشم‌انداز همکاری‌های منطقه‌ای دانستند.

آنها همچنین بر اهمیت ایجاد مسیر‌های پایدار، امن و متنوع اتصال تجاری میان پاکستان و قرقیزستان برای تقویت تجارت داخلی و منطقه‌ای تاکید کردند.

وزرای خارجه پاکستان و قرقیرستان همچنین توافق کردند که در سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اسلامی و اکو همکاری نزدیک خود را ادامه دهند.

«اسحاق دار» وزیر خارجه پاکستان در این دیدار با اشاره به تحولات امنیتی منطقه بر اهمیت گفت‌و‌گو، دیپلماسی و مقابله با استفاده از خاک افغانستان توسط گروه‌های تروریستی برای تهدید امنیت منطقه تاکید کرد و یادآور شد که حل مسالمت‌آمیز مسئله کشمیر مطابق قطعنامه‌های سازمان ملل برای ثبات جنوب آسیا ضروری است.

گفتنی است رئیس جمهور قرقیزستان و هیئت بلندپایه همراه وی امروز در اسلام آباد با مقامات بلندپایه پاکستانی از جمله «آصف زرداری» رئیس جمهور و «شهباز شریف» نخست وزیر این کشور دیدار و گفت‌و‌گو خواهند کرد.