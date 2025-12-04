به مناسبت هفته پژوهش و فناوری، جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران منتخب استان در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.در این جشنواره استاندار اردبیل از راه اندازی مراکز رشد و فناوری و هوش مصنوعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل همزمان با هفته پژوهش و فناوری، پژوهشگران و فناوران برگزیده استان اردبیل در سال ۱۴۰۴ معرفی و تجلیل شدند.

مسعود امامی‌یگانه استاندار و رئیس ستاد گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری استان اردبیل در جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به ضرورت توجه به توسعه پایدار و بهره‌مندی حداکثری از منابع و فرصت‌ها، گفت: باید منابع را به نحوی مدیریت کنیم که هم نیاز‌های امروز را تامین کنیم و هم لطمه‌ای به آینده نزنیم.

وی توجه به علم، پژوهش، مطالعه و استفاده از تجربیات گذشته و روز دنیا را مهم دانست و افزود: با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه هوش مصنوعی وجود دارد، باید به این حوزه توجه ویژه‌ای شود.

امامی‌یگانه با بیان اینکه پژوهش‌ها باید کارکردمحور باشند، گفت: در همین راستا مسئولان تصمیم‌گیر باید از پژوهش‌ها و مطالعات استفاده کنند.

استاندار اردبیل با بیان اینکه یکی از رویکرد‌های اساسی دولت چهاردهم اجرای برنامه هفتم توسعه است، افزود: هر اقدامی برای توسعه باید پیوست دانش‌بنیان داشته باشد.

رئیس شورای اداری استان اردبیل با بیان اینکه تقویت زیرساخت‌ها وظیفه دولت است، تصریح کرد: دانشگاه‌ها باید مطالبه‌گری صرف را به مشارکت‌پذیری تبدیل کنند.

امامی‌یگانه تلاش دولت برای تقویت امیدواری در جامعه را یادآور شد و ادامه داد: باید به همه دیدگاه‌ها و سلایق سیاسی ارزش داده و برای توسعه استان تلاش کنیم.

رئیس ستاد گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری استان اردبیل با بیان اینکه در حوزه دیپلماسی مرزی پیگیر راه‌اندازی بارانداز لجستیکی ریلی در شمال استان هستیم، گفت: در ارتباط با دانشگاه و اقتصاد دانش‌بنیان نیز اصلاح الگوی کشت در دستور کار قرار دارد.

امامی‌یگانه با بیان اینکه راه‌اندازی و فعالسازی منطقه آزاد در شمال استان یکی از اولویت‌های ما است، افزود: از همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل تا به امروز ۵۶ طرح اقتصادی با سرمایه‌گذاری ۹۰ همت نهایی شده و در حال عقد قرارداد است.

دکتر محمد حسن‌زاده رئیس دانشگاه محقق اردبیلی، نیز پژوهش را تبدیل یک ایده دانشجویی به یک شرکت دانش‌بنیان معنا کرد و گفت: هر کشوری که می‌خواهد خودش آینده خود را بسازد، باید به پژوهش اهمیت بدهد.

وی با بیان اینکه امروز بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند توجه به پژوهش در سطح کشور هستیم، افزود: پژوهش و پژوهشگران می‌توانند راه‌حلی برای بسیاری از پدیده‌ها از جمله ناترازی‌ها، آلودگی هوا، تحریم، کمبود آب و ... ارائه کنند.

حسن‌زاده با بیان اینکه پژوهش موجب رهایی یک جامعه از فقر و نجات جان یک انسان می‌شود، تصریح کرد: در جامعه ما هم پژوهش‌های کاربردی و هم پژوهش‌های بنیادی ضرورت دارد، به همین منظور بخشی از پژوهش باید با هدف تولید علم باشد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: اخیرا ۹ نفر از پژوهشگران برجسته استان اردبیل به عنوان پژوهشگران یک درصد برتر جهان انتخاب شده‌اند که مایه افتخار برای استان است.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه‌ها باید با تعریف مسئولیت اجتماعی برای خود حلقه اتصال میان دانشگاه‌ها و جامعه را تقویت کنند، ادامه داد: در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل نیز که طی هفته گذشته برگزار شد، دانشگاه محقق اردبیلی در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود، به صورت تمام عیار پای کار آمد و میزبان این همایش شد.

رئیس دانشگاه معین استان اردبیل به ضرورت سرمایه‌گذاری بر روی علم و انسان تاکید کرد و ادامه داد: اگر یک استان توسعه‌یافته است، بخاطر این است که انسان‌های توسعه‌یافته داشته است، پس سرمایه‌گذاری اصلی ما باید روی انسان‌های توانمند باشد.

وی با بیان اینکه امروز در سطح دنیا از دانشگاه‌های نسل پنجم صحبت می‌شود، اضافه کرد: این دانشگاه‌ها پیشرو هدایت جامعه هستند و مسیر آینده جامعه را تعیین می‌کنند.

حسن‌زاده تاکید کرد: اگر می‌خواهیم استقلال داشته باشیم، به رشد اقتصادی برسیم و محیط زیست مطلوبی داشته باشیم، راهی جز پژوهش برای ما متصور نیست.