به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده فائو در ایران در نشست کارگاه آغازین پروژه فائو برای کاهش مصرف آب کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفت: ما دنبال ایندهستیم که کدام روش برای منطقه ارزشمند است و از چه راهی میتوانیم این تکنولوژی را به کشاورزان اموزش دهیم

فرخ تابروف با تاکید بر اینکه هر منطقه نیاز به روش خاص خود دارد و‌نمیتوان از روس‌های دیگر کپی کرد تصریح کرد: ما بدنبال بهترین روش‌ها هستیم و در این راه مشارکت جوامع محلی و‌همکاری دولت برای ما مهم است

وی افزود:پیگیری‌های استاندار آذربایجان غربی نشان داد چقدر دولت برای همکاری با ما مشتاق است و‌این ما را به آینده طرح در استان امیدوار کرد

نماینده فائو‌در ایران با اشاره به وجود تعداد زیاد کشاورزان خرد مالک در آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: کشاورزان خرد مالک امکان اقتصادی استفاده از تکنولوژی گران قیمت را ندارند و باید سیستم‌های ابیاری را ساده کنیم و به کشاورزان پیشنهاد کنیم تا مصرف اب را پایان بیاورند

فرخ تایروف افزود:در ایران و تاجیکستان مردم مثالی دارند که با خشت اول، چون نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج برای همین میخواهیم خشت اول را درست بنا نهیم و بهترین راه را برویم تا بهترین بهره وری را از اجرای طرح داشته باشیم

وی مشارکت کشاورزان را مهم دانست و گفت: کشاورزان ایرانی محصولاتشان فقط برای ایران نیست بلکه صادراتی و ارزشمند است و کمک و‌همکاری آنها هم به افزایش کیفیت و‌کمیت محصولات کشاورزی ایران کمک خواهد کرد و‌هم مصرف آب را هم کاهش خواهد داد

نماینده فائو‌در ایران افزود: در مدت اقامت در ایران رشد علمی و تکنولوژی خوبی دیدم با تکیه بر قدرت علمی و فناوری ایران و تجارب موفق ما به نتایح خوبی در کاهش مصرف اب خواهیم رسید