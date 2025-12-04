به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان گفت: این مقدار برنج با تلاش واحد بازرسی نظارت اتاق اصناف و با همکاری مستمر سربازان گمنام امام زمان (عج) کشف شد.

عباس کرمی افزود: این مقدار برنج مکشوفه پس از طی مراحل قانونی برای عرضه به بازار و تأمین نیاز مردم در چارچوب قوانین توزیع می‌شود.

وی گفت: همچنین، مقادیر قابل توجهی روغن و شکر احتکار شده کشف و پس از طی مراحل قانونی، پرونده‌ها برای رسیدگی و صدور حکم به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد.