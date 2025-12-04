پخش زنده
نخستین قطار گردشگری از ایستگاه کرمان به مقصد راین حرکت کرد، اقدامی که آغاز فصل تازهای در توسعه زیرساختهای سفر، تقویت گردشگری پایدار و ایجاد تجربههای نو برای گردشگران در جنوبشرق کشور بهشمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین قطار گردشگری کرمان به راین با حضور مرتضی نیکرو سرپرست اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، حسین معصومی مدیرکل راهآهن استان، جمعی از مسئولان، فعالان گردشگری و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان به حرکت درآمد و مسافران خود را بهسوی مجموعهای از جاذبههای تاریخی و طبیعی راین از جمله ارگ تاریخی راین، آبشار و چشماندازهای کمنظیر این بخش از استان همراهی کرد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی کرمان با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: حرکت نخستین قطار گردشگری کرمان به راین، نشانهای روشن از رویکرد تازه استان در توسعه گردشگری مبتنی بر حملونقل پاک و پایدار است، تلاش ما این است که زیرساختهای گردشگری را بهگونهای تقویت کنیم که سفر در استان کرمان، برای گردشگران داخلی و خارجی آسانتر، ایمنتر و جذابتر شود.
مرتضی نیکرو افزود: راین یکی از مهمترین مقاصد گردشگری استان است و راهاندازی این قطار، زمینه معرفی بهتر ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی این شهر را فراهم میکند، امیدواریم با استمرار این مسیر، شاهد رونق کسبوکارهای گردشگری، افزایش ماندگاری مسافر و توزیع متوازن سفر در سطح استان باشیم.
وی همچنین از همکاری راهآهن، دانشگاه شهید باهنر و دیگر دستگاههای اجرایی در تحقق این طرح قدردانی کرد و گفت : این حرکت، گامی عملی در مسیر توسعه پایدار گردشگری استان است و تلاش میکنیم با برنامهریزی رویدادها و بستههای سفر متنوع، این مسیر ریلی را به یکی از جذابترین تجربههای سفر در کرمان تبدیل کنیم.
نخستین قطار گردشگری کرمان به راین به همت اداره کل راهآهن استان و دانشگاه شهید باهنر با حضور بیش از ۲۵۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه در این مسیر حرکت خود را آغاز کرد.