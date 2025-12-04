رئیس عقیدتی سیاسی شمال‌غرب نزاجا با خانواده شهیدان سرافراز و جوادی در سلماس دیدار و از صبر و ایثارآنها قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس عقیدتی سیاسی قرارگاه عملیاتی منطقه شمال‌غرب نیروی زمینی ارتش در سفری به شهرستان سلماس با خانواده دو شهید والامقام لشکر ۶۴ دیدار و از صبر و ایثار آنان تجلیل کرد.

حجت‌الاسلام صحرانورد در این دیدار با تقدیر از مادران و همسران شهدا، بر ضرورت تداوم راه پرافتخار شهیدان و پاسداری از ارزش‌های دفاع مقدس تأکید نمود.

در این دیدار از خانواده شهید محسن سرفراز، از پایوران ارتش که در اورمیه، دره قاسملو به شهادت رسیده بود، دلجویی شد.

همچنین خانواده شهید علی‌اصغر جوادی، دیگر پایور ارتش و از شهدای منطقه جنگی سومار، مورد تکریم قرار گرفت.

این دیدار با هدف تجلیل از مقام شامخ شهدا و تقویت ارتباط ارتش با خانواده‌های ایثارگران صورت گرفت.