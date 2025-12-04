پخش زنده
امروز: -
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۳ آذر را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیس
تایمز
- دولت یک بررسی مستقل تازه برای شناسایی و تشخیص بهتر اختلالات روانی آغاز کرده است.
دیلی اکسپرس
- یک نماینده محافظهکار هشدار داده که رهبری حزب کار در حال ضربهزدن به کسبوکارهای کوچک خیابانی است.
آی پیپر
- دو مرد که بهگفته مقامها ممکن است با دستگاه اطلاعاتی روسیه مرتبط باشند، امسال وارد بریتانیا شده و از مکانهای حساس بازدید کردهاند.
دیلی تلگراف
- پلیس به پایگاه داده گذرنامهها دسترسی مییابد تا بتواند با کمک فناوری تشخیص چهره، مجرمان را شناسایی کند.
گاردین
- گزارشی تازه نشان میدهد در یکی از بیمارستانهای جنجالی کشور، فضای گسترده آزار و قلدری در میان کارکنان بهطور ساختاری پذیرفته شده بوده است.
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
روزنامه حریت
- اردوغان: تورم اجاره بها بسرعت کاهش مییابد
- شگفتانه نرخ تورم در ماه نوامبر
- چرا پخش زندۀ محاکمۀ امام اغلو پذیرفته نشد؟
- ترامپ: احمد الشرع رهبر خوبی خواهد شد
روزنامه صباح
- اردوغان خطاب به اوزل: به آیینه نگاه کن، جلاد را خواهی دید
- ترکیه برای صلح هرکاری که از دستش برآید انجام میدهد
- رئیس مجلس: پ ک ک پایه و اساسهای ایدئولوژیک خود را از دست داده است
- کمترین نرخ تورم در چهار سال اخیر ثبت شد
- سرقت ۱۵۴ میلیون لیر طلا و نقره از دادگاه استانبول با کیسه زباله
روزنامه سوزجو
- دوست صمیمی وزیر، رکورددار مناقصات دولتی
- رهبر حزب نیک: ما از خط آتاترک بیرون نخواهیم رفت
- سازمان آمار باعث کاهش حقوق میلیونها نفر شد
- رهبر حزب جمهوری خلق: شمارش معکوس برای حزب حاکم آغاز شده، کمی دندان روی جگر بگذارید
روزنامه جمهوریت
- اوزل خطاب به اردوغان: با مغلطه نمیتوان سیاستمداری کرد
- اوزل: اگر جرات دارند محاکمۀ امام اغلو را بصورت زنده از تلویزیون پخش کنند
- سازمان آمار در آستانه تصمیم گیری برای میزان افزایش حقوقها نرخ تورم را ۰.۸۷ درصد اعلام کرد
روزنامه ترکیه
- اردوغان: اوزل اگر میخواهد جلاد را پیدا کند به آیینه نگاه کند
- در غزه باید سربازان ترکیه مستقر شوند
- وزارت خارجه به بارزانی هشدار داد
- قیمت مواد غذایی کاهش یافت نرخ تورم پایین آمد
روزنامه ینی شفق
- اگر میخواهید جلاد را پیدا کنید به گذشته حزب جمهوری خلق نگاه کنید
- کاهش نرخ تورم در ماه نوامبر
- اسرائیل کسانی را که در پی دریافت کمکهای انسانی بودند به قتل رساند
- دبیرکل ناتو: اقدامات غیر اصولی روسیه پرمخاطره است
- یک دریاچه که محل زندگی ۱۸۷ نوع پرنده بود کاملا خشک شده است
روزنامه قرار
- نرخ تورم را سازمان آمار ۳۱.۰۷ درصد، موسسه اناگ ۵۶.۸۲ درصد اعلام کرد
- اردوغان: برادران کرد، جلاد خود را میشناسند
- اوزل: اگر در انتخابات پیروز نشویم استعفاء میدهم
- اروپا فلکههای نفت و گاز روسیه را بست
روزنامه آکشام
- اردوغان: برادران کردمان بخوبی میدانند که جلاد کیست
- پایینترین نرخ تورم در ۴۸ ماه گذشته
مهمترین عناوین روزنامههای چین
شینهوا
- مذاکره شی با مکرون
- جلد پنجم "شی جین پینگ: حکومت چین" در آفریقای جنوبی منتشر شد
- نخست وزیر چین خواستار اجرای استراتژی جدید شهرنشینی برای تقویت توسعه اجتماعی و اقتصادی شد
- چین از ایالات متحده خواست تبادلات رسمی با تایوان را متوقف کند
- نمایش شاهکارهای شهر ممنوعه چین در وین
- آغاز تحقیقات برای بررسی دلایل آتش سوزی در هنگ کنگ
- افزایش ۵/۷ درصدی تجارت خدمات چین در ۱۰ ماه اول امسال
- بیش از ۲۱۰ هزار نفر به دلیل آلودگی هوا در ۱۰ روز گذشته درایران به مراکز مراقبتهای پزشکی مراجعه کردهاند
- رئیس مجلس ایران: مانع اصلی آمریکا برای از سرگیری مذاکرات
- ایالات متحده درخواستهای مهاجرت از ۱۹ کشور ازجمله ایران را متوقف میکند
- ۱۰ افغان در درگیری با مرزبانان ایرانی کشته شدند
گلوبال تایمز
- دیدار وزیر خارجه چین با وزیر خارجه فرانسه
- شرکت هواپیمایی چینی طولانیترین پرواز یک طرفه جهان را راه اندازی کرد/ زمان سفر بین چین و آمریکای جنوبی بیش از ۴ ساعت کوتاهتر شد
- شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، روز پنجشنبه در پکن با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفتوگو کرد
- ایالات متحده درخواستهای مهاجرت برای مهاجران از ۱۹ کشور را متوقف میکند
- هنگ کنگ کمیسیون مستقل برای تحقیق در مورد آتش سوزی مرگبار تشکیل میدهد
سی جی تی ان
- دیدار وزرای خارجه چین و فرانسه
- دیپسیک دو مدل هوش مصنوعی جدید با راندمان و عملکرد بالا عرضه کرد
- تأکید نخستوزیر چین بر شتاببخشی به شهرنشینی نوین در آستانه برنامه پنجساله جدید
- رئیس جمهور فرانسه وارد پکن شد/آغاز چهارمین سفر رسمی مکرون به چین
- آزمایش موشک چندبارمصرف ZQ۳: مرحله دوم وارد مدار شد، فرود نرم مرحله اول محقق نشد
- پوتین با نمایندگان آمریکا درباره مسئله پیوستن اوکراین به ناتو گفتوگو کرد
- استقبال رئیس جمهوری چین از امانوئل مکرون
- چین از یبک پهپاد باری جدید رونمایی کرد
- ایران: آمریکا به بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی تبدیل شده است
چاینا دیلی
- همکاری چین و روسیه برای دفاع از نظم جهانی ایجادشده پس از جنگ جهانی دوم
- شرکت چینی موشک قابل استفاده مجدد را آزمایش کرد
- یوان چین برای نقش آفرینی جهانی قویتر آماده میشود
- چین انحصار فناوری خارجی را شکست و فیبر کربن با کیفیت بالا را تولید کرد
- کارشناسان: حرکتهای مالی سال آینده شبیه سال ۲۰۲۵ خواهد بود
- سازمان ملل خواستار خروج اسرائیل از سرزمین فلسطین و سوریه شد
روزنامه مردم
- جلد پنجم کتاب "شی جین پینگ: حکومت چین" در آفریقای جنوبی منتشر شد
- هجوم گردشگران بین المللی به منطقه سین کیانگ چین
- سیاست تعرفه صفر چین درهای جدیدی را برای صادرات قهوه اوگاندا باز میکند
- نخست وزیر چین خواستار اجرای استراتژی جدید شهرنشینی برای تقویت توسعه اجتماعی و اقتصادی شد
- چین از ایالات متحده خواست تبادلات رسمی با تایوان را متوقف کند
- دیدار وزرای خارجه چین و فرانسه
- چین با دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی ونزوئلا به هر بهانهای مخالف است
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
«رادیو پاکستان»
- رئیس جمهور قرقیزستان در سفری رسمی وارد پاکستان شد
- شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در تماس تلفنی با رئیس جمهور اندونزی برای کمک به سیل زدگان این کشور اعلام آمادگی کرد
- وزیر خارجه پاکستان: الگوهای تقابلی و سیاست بلوکی، مانع توسعه اقتصادی منطقه است
- پاکستان و بحرین برای تقویت همکاریهای نظامی توافق کردند
«داون نیوز»
- پاکستان اجازه عبور کالاهای سازمان ملل برای افغانستان از خاک خود را صادر کرد
- روند اجرایی خصوصی سازی شرکت هواپیمایی ملی پاکستان ۲۳ دسامبر انجام خواهد شد
- هند یک مهدنس سابق موشکی این کشور را از اتهام جاسوسی برای پاکستان تبرئه کرد
«دیلی جنگ»
- ۳ تروریست تحت تعقیب در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان به هلاکت رسیدند
- پاکستان و قرقیزستان توافق تجارت ترانزیتی را نهایی میکنند؛ تاکید دو کشور بر گسترش همکاریهای اقتصادی
- بانک مرکزی پاکستان: بدهیهای خارجی پس از سال ۲۰۲۲ افزایشی نداشته است
- محموله امدادی پاکستان برای سیل زدگان سریلانکا ارسال شد