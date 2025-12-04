به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۳ آذر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های انگلیس

تایمز

- دولت یک بررسی مستقل تازه برای شناسایی و تشخیص بهتر اختلالات روانی آغاز کرده است.

دیلی اکسپرس

- یک نماینده محافظه‌کار هشدار داده که رهبری حزب کار در حال ضربه‌زدن به کسب‌وکار‌های کوچک خیابانی است.

آی پیپر

- دو مرد که به‌گفته مقام‌ها ممکن است با دستگاه اطلاعاتی روسیه مرتبط باشند، امسال وارد بریتانیا شده و از مکان‌های حساس بازدید کرده‌اند.

دیلی تلگراف

- پلیس به پایگاه داده گذرنامه‌ها دسترسی می‌یابد تا بتواند با کمک فناوری تشخیص چهره، مجرمان را شناسایی کند.

گاردین

- گزارشی تازه نشان می‌دهد در یکی از بیمارستان‌های جنجالی کشور، فضای گسترده آزار و قلدری در میان کارکنان به‌طور ساختاری پذیرفته شده بوده است.

مهمترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

روزنامه حریت

- اردوغان: تورم اجاره بها بسرعت کاهش می‌یابد

- شگفتانه نرخ تورم در ماه نوامبر

- چرا پخش زندۀ محاکمۀ امام اغلو پذیرفته نشد؟

- ترامپ: احمد الشرع رهبر خوبی خواهد شد

روزنامه صباح

- اردوغان خطاب به اوزل: به آیینه نگاه کن، جلاد را خواهی دید

- ترکیه برای صلح هرکاری که از دستش برآید انجام می‌دهد

- رئیس مجلس: پ ک ک پایه و اساس‌های ایدئولوژیک خود را از دست داده است

- کمترین نرخ تورم در چهار سال اخیر ثبت شد

- سرقت ۱۵۴ میلیون لیر طلا و نقره از دادگاه استانبول با کیسه زباله

روزنامه سوزجو

- دوست صمیمی وزیر، رکورددار مناقصات دولتی

- رهبر حزب نیک: ما از خط آتاترک بیرون نخواهیم رفت

- سازمان آمار باعث کاهش حقوق میلیون‌ها نفر شد

- رهبر حزب جمهوری خلق: شمارش معکوس برای حزب حاکم آغاز شده، کمی دندان روی جگر بگذارید

روزنامه جمهوریت

- اوزل خطاب به اردوغان: با مغلطه نمی‌توان سیاستمداری کرد

- اوزل: اگر جرات دارند محاکمۀ امام اغلو را بصورت زنده از تلویزیون پخش کنند

- سازمان آمار در آستانه تصمیم گیری برای میزان افزایش حقوق‌ها نرخ تورم را ۰.۸۷ درصد اعلام کرد

روزنامه ترکیه

- اردوغان: اوزل اگر می‌خواهد جلاد را پیدا کند به آیینه نگاه کند

- در غزه باید سربازان ترکیه مستقر شوند

- وزارت خارجه به بارزانی هشدار داد

- قیمت مواد غذایی کاهش یافت نرخ تورم پایین آمد

روزنامه ینی شفق

- اگر می‌خواهید جلاد را پیدا کنید به گذشته حزب جمهوری خلق نگاه کنید

- کاهش نرخ تورم در ماه نوامبر

- اسرائیل کسانی را که در پی دریافت کمک‌های انسانی بودند به قتل رساند

- دبیرکل ناتو: اقدامات غیر اصولی روسیه پرمخاطره است

- یک دریاچه که محل زندگی ۱۸۷ نوع پرنده بود کاملا خشک شده است

روزنامه قرار

- نرخ تورم را سازمان آمار ۳۱.۰۷ درصد، موسسه اناگ ۵۶.۸۲ درصد اعلام کرد

- اردوغان: برادران کرد، جلاد خود را می‌شناسند

- اوزل: اگر در انتخابات پیروز نشویم استعفاء می‌دهم

- اروپا فلکه‌های نفت و گاز روسیه را بست

روزنامه آکشام

- اردوغان: برادران کردمان بخوبی می‌دانند که جلاد کیست

- پایین‌ترین نرخ تورم در ۴۸ ماه گذشته

مهمترین عناوین روزنامه‌های چین

شینهوا

- مذاکره شی با مکرون

- جلد پنجم "شی جین پینگ: حکومت چین" در آفریقای جنوبی منتشر شد

- نخست وزیر چین خواستار اجرای استراتژی جدید شهرنشینی برای تقویت توسعه اجتماعی و اقتصادی شد

- چین از ایالات متحده خواست تبادلات رسمی با تایوان را متوقف کند

- نمایش شاهکار‌های شهر ممنوعه چین در وین

- آغاز تحقیقات برای بررسی دلایل آتش سوزی در هنگ کنگ

- افزایش ۵/۷ درصدی تجارت خدمات چین در ۱۰ ماه اول امسال

- بیش از ۲۱۰ هزار نفر به دلیل آلودگی هوا در ۱۰ روز گذشته درایران به مراکز مراقبت‌های پزشکی مراجعه کرده‌اند

- رئیس مجلس ایران: مانع اصلی آمریکا برای از سرگیری مذاکرات

- ایالات متحده درخواست‌های مهاجرت از ۱۹ کشور ازجمله ایران را متوقف می‌کند

- ۱۰ افغان در درگیری با مرزبانان ایرانی کشته شدند

گلوبال تایمز

- دیدار وزیر خارجه چین با وزیر خارجه فرانسه

- شرکت هواپیمایی چینی طولانی‌ترین پرواز یک طرفه جهان را راه اندازی کرد/ زمان سفر بین چین و آمریکای جنوبی بیش از ۴ ساعت کوتاه‌تر شد

- شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، روز پنجشنبه در پکن با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفت‌و‌گو کرد

- ایالات متحده درخواست‌های مهاجرت برای مهاجران از ۱۹ کشور را متوقف می‌کند

- هنگ کنگ کمیسیون مستقل برای تحقیق در مورد آتش سوزی مرگبار تشکیل می‌دهد

سی جی تی ان

- دیدار وزرای خارجه چین و فرانسه

- دیپ‌سیک دو مدل هوش مصنوعی جدید با راندمان و عملکرد بالا عرضه کرد

- تأکید نخست‌وزیر چین بر شتاب‌بخشی به شهرنشینی نوین در آستانه برنامه پنج‌ساله جدید

- رئیس جمهور فرانسه وارد پکن شد/آغاز چهارمین سفر رسمی مکرون به چین

- آزمایش موشک چندبارمصرف ZQ۳: مرحله دوم وارد مدار شد، فرود نرم مرحله اول محقق نشد

- پوتین با نمایندگان آمریکا درباره مسئله پیوستن اوکراین به ناتو گفت‌و‌گو کرد

- استقبال رئیس جمهوری چین از امانوئل مکرون

- چین از یبک پهپاد باری جدید رونمایی کرد

- ایران: آمریکا به بزرگ‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تبدیل شده است

چاینا دیلی

- همکاری چین و روسیه برای دفاع از نظم جهانی ایجادشده پس از جنگ جهانی دوم

- شرکت چینی موشک قابل استفاده مجدد را آزمایش کرد

- یوان چین برای نقش آفرینی جهانی قوی‌تر آماده می‌شود

- چین انحصار فناوری خارجی را شکست و فیبر کربن با کیفیت بالا را تولید کرد

- کارشناسان: حرکت‌های مالی سال آینده شبیه سال ۲۰۲۵ خواهد بود

- سازمان ملل خواستار خروج اسرائیل از سرزمین فلسطین و سوریه شد

روزنامه مردم

- جلد پنجم کتاب "شی جین پینگ: حکومت چین" در آفریقای جنوبی منتشر شد

- هجوم گردشگران بین المللی به منطقه سین کیانگ چین

- سیاست تعرفه صفر چین در‌های جدیدی را برای صادرات قهوه اوگاندا باز می‌کند

- نخست وزیر چین خواستار اجرای استراتژی جدید شهرنشینی برای تقویت توسعه اجتماعی و اقتصادی شد

- چین از ایالات متحده خواست تبادلات رسمی با تایوان را متوقف کند

- دیدار وزرای خارجه چین و فرانسه

- چین با دخالت نیرو‌های خارجی در امور داخلی ونزوئلا به هر بهانه‌ای مخالف است

مهمترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

«رادیو پاکستان»

- رئیس جمهور قرقیزستان در سفری رسمی وارد پاکستان شد

- شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در تماس تلفنی با رئیس جمهور اندونزی برای کمک به سیل زدگان این کشور اعلام آمادگی کرد

- وزیر خارجه پاکستان: الگو‌های تقابلی و سیاست بلوکی، مانع توسعه اقتصادی منطقه است

- پاکستان و بحرین برای تقویت همکاری‌های نظامی توافق کردند

«داون نیوز»

- پاکستان اجازه عبور کالا‌های سازمان ملل برای افغانستان از خاک خود را صادر کرد

- روند اجرایی خصوصی سازی شرکت هواپیمایی ملی پاکستان ۲۳ دسامبر انجام خواهد شد

- هند یک مهدنس سابق موشکی این کشور را از اتهام جاسوسی برای پاکستان تبرئه کرد

«دیلی جنگ»

- ۳ تروریست تحت تعقیب در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان به هلاکت رسیدند

- پاکستان و قرقیزستان توافق تجارت ترانزیتی را نهایی می‌کنند؛ تاکید دو کشور بر گسترش همکاری‌های اقتصادی

- بانک مرکزی پاکستان: بدهی‌های خارجی پس از سال ۲۰۲۲ افزایشی نداشته است

- محموله امدادی پاکستان برای سیل زدگان سریلانکا ارسال شد