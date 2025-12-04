بازدید وزیر علوم از شرکت‌های فناور پارک علم و فناوری تبریز

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در پارک علم و فناوری دانشگاه تبریز از مجموعه‌ای از شرکت‌های فناور و نوآور مستقر در این مرکز بازدید کرد.