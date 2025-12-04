بازدید وزیر علوم از شرکتهای فناور پارک علم و فناوری تبریز
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در پارک علم و فناوری دانشگاه تبریز از مجموعهای از شرکتهای فناور و نوآور مستقر در این مرکز بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حسین سیمایی صراف در دومین روز سفر خود به آذربایجان شرقی با حضور در پارک علم و فناوری دانشگاه تبریز از مجموعهای از شرکتهای فناور و نوآور مستقر در این مرکز بازدید کرد و با مدیران شرکتها و تیمهای فناور گفتگو کرد و از نزدیک در جریان تازهترین دستاوردهای علمی، فناوری و محصولات دانشبنیان آنان قرار گرفت.
وزیر علوم نقش پارکهای علم و فناوری در تحقق اقتصاد دانشبنیان را اساسی دانست و تاکید کرد:حمایت وزارت علوم از طرحهای فناورانه دانشگاهی یک ضرورت راهبردی است.
در ادامه این برنامه مدیران پارک علم و فناوری تبریز گزارشی از برنامههای توسعهای مجموعه، چالشهای پیشرو و اقدامات در دست اجرا برای تقویت زیستبوم نوآوری استان ارائه کردند.