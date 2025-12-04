اعزام کاروان دانشآموزان عباسآباد به راهیان نور جنوب
کاروان ۴۰ نفره دانشآموزان پسر شهرستان عباسآباد به مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب اردوی راهیان نور اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، الیاسی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان عباس آباد گفت: این اعزام پس از اعزام دانشآموزان دختر صورت گرفته و دانشآموزان پسر به مدت حدود ۵ روز در این مناطق حضور خواهند داشت.
وی با اشاره به تنوع برنامههای این اردو افزود: در کنار بازدید از یادمانهای شهدا، برنامههایی مانند اردوی پیشرفت و بازدیدهای علمی از مراکز تحقیقاتی و حوزه هوافضا نیز تدارک دیده شده تا دانشآموزان بهره علمی و فرهنگی لازم را کسب کنند.
رئیس آموزش و پرورش عباسآباد با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جوان با سبک زندگی، شجاعت و بزرگواری شهدا، گفت: حفظ و زنده نگه داشتن یاد شهدا از اهداف اصلی برگزاری این اردوهاست.
وی در پایان، اردوهای راهیان نور را یکی از ارزشمندترین برنامههای فرهنگی-آموزشی شهرستان دانست که هر سال با استقبال دانشآموزان و خانوادهها روبرو میشود.
در این مراسم، سرهنگ محمودی، فرمانده سپاه شهرستان عباسآباد نیز گفت: اردوهای راهیان نور بهترین فرصت برای محقق کردن بیانیه گام دوم انقلاب و عمل به فرامین مقام معظم رهبری توسط نسل جوان است.