به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، الیاسی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان عباس آباد گفت: این اعزام پس از اعزام دانش‌آموزان دختر صورت گرفته و دانش‌آموزان پسر به مدت حدود ۵ روز در این مناطق حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به تنوع برنامه‌های این اردو افزود: در کنار بازدید از یادمان‌های شهدا، برنامه‌هایی مانند اردوی پیشرفت و بازدیدهای علمی از مراکز تحقیقاتی و حوزه هوافضا نیز تدارک دیده شده تا دانش‌آموزان بهره علمی و فرهنگی لازم را کسب کنند.

رئیس آموزش و پرورش عباس‌آباد با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جوان با سبک زندگی، شجاعت و بزرگواری شهدا، گفت: حفظ و زنده نگه داشتن یاد شهدا از اهداف اصلی برگزاری این اردوهاست.

وی در پایان، اردوهای راهیان نور را یکی از ارزشمندترین برنامه‌های فرهنگی-آموزشی شهرستان دانست که هر سال با استقبال دانش‌آموزان و خانواده‌ها روبرو می‌شود.

در این مراسم، سرهنگ محمودی، فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد نیز گفت: اردوهای راهیان نور بهترین فرصت برای محقق کردن بیانیه گام دوم انقلاب و عمل به فرامین مقام معظم رهبری توسط نسل جوان است.