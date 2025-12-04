به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ مدیر پایگاه ملی محوطه تاریخی حسنلوی نقده گفت: حسنلو به‌ عنوان نامزد ثبت جهانی در فهرست بهترین روستا‌های جهان مطرح شده و این موضوع موجب افزایش چشمگیر بازدید کنندگان از تپه تاریخی حسنلو شده است.

شیری افزود: اجرای برنامه‌های فرهنگی و اقدامات مرمتی و پژوهشی صورت‌گرفته به همراه آثار تاریخی و طبیعی منطقه، محصولات کشاورزی، شیرینی‌جات و بستنی معروف حسنلو شرایط را برای حضور بیشترگردشگران فراهم کرده است.