به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار رئیس ستاد ملی گرامیداشت مقام زن و مادر، با تاکید بر اینکه در جامعه اسلامی و در فرهنگ دینی کشورمان داشته‌های فراوانی وجود دارد و از نظر تاریخی و دینی زنانی که در اسلام درخشیدند و الگو هستند باید مورد تمرکز و توجه قرار گیرند گفت: حضرت خدیجه، حضرت زهرا و حضرت زینب و دیگر بانوانی که در قرآن به آنان اشاره شده، همه الگو هستند و باید مورد توجه قرار بگیرند.

وی افزود: با وجود داشته‌های بسیار، این دارایی‌های ارزشمند فرهنگی را درست عرضه نکردیم و کمی در زمینه معرفی ظرفیت‌های غنی اسلامی کوتاهی کردیم.

آیت الله حسینی بوشهری تاکید کرد: در کشور لازم است که الگوی زن مسلمان ایرانی معرفی و تبیین شود و در جنگ تبلیغاتی که دشمن در آن به دنبال عفت زدایی و حیا زدایی از زنان کشورمان است باید این موضوع را جدی گرفت.

آیت الله حسینی بوشهری تاکید کرد: جهاد فرهنگی بر اساس فرمایشات رهبر انقلاب یکی از شئون جهاد کبیر است و در راه جهاد فرهنگی باید محکم، استوار و با منطق، الگوی زن مسلمان را بیشتر به جامعه بشناسانیم.

وی افزود: زنان فعال در این ستاد باید با الگو قرار دادن حضرت زهرا، فاطمی عمل نمایند و با قدرت و قوت در میدان جهاد تبیین، عمل نمایند.