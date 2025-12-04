پخش زنده
امروز: -
وضعیت خدمات رسانی و روند اجرای طرحهای درمانی در شهرستان لامرد مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سفر به شهرستان لامرد گفت: در این سفر مسایل و مشکلات مراکز درمانی و وضعیت خدمات رسانی، طرحهای در حال ساخت، زیرساختهای بهداشتی در لامرد، اشکنان و علامرودشت مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر بصیر هاشمی افزود: تامین دستگاه CT در بیمارستان شهر اشکنان، اختصاص نیرو به منطقه لامرد و اشکنان و ساخت اقامتگاه پزشکان در این شهرستان از موارد در حال پیگیری است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: همچنین تکمیل کمبودهای بیمارستان خیرساز لامرد و بازدید از مراحل پایانی ساخت مرکز جامع سلامت این شهرستان در این سفر مورد بررسی و بازدید قرار گرفت.
شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.