شبکههای سیما با پخش فیلم جدید «فرمانده سالواتوره»، آغاز آموزش ضمنخدمت معلمان با محور روایت جنگ ۱۲ روزه و اجرای ویژه «طهرانشاط» برای پاسداشت مقام دانش و دانشجو، مجموعهای متنوع از برنامههای مناسبتی را روی آنتن میبرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم «فرمانده سالواتوره» محصول ۲۰۲۴، متناسب سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان، برای نخستین بار پنجشنبه ۱۳ آذر ماه به روی آنتن شبکه نمایش سیما میرود.
ساعت ۲۳ روز پنجشنبه شبکه نمایش که به پخش فیلمهای جدید اختصاص دارد، این هفته با پخش «فرمانده سالواتوره» به کارگردانی ادواردو دی انجلس، میزبان بینندگان عزیز خواهد بود. این فیلم برای نابینایان و ناشنوایان متناسب سازی شده است.
این فیلم بخشی از نبرد آتلانتیک در جنگ جهانی دوم را روایت میکند: وقتی که زیردریایی ایتالیایی کشتی بلژیکی را غرق کرد و فرمانده زیردریایی تصمیم گرفت از دستورات سرپیچی کند و خدمه کشتی را نجات دهد؛ به همین علت مجبور شد سه روز در سطح دریا بماند و طعمه آسانی برای دشمن شود...
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان پیرفرانچسکو فاوینو، یوهان هلدنبرگ، ماسیمیلیانو روسی، لوکا چیکووانی، سیلویا دی آمیکو و آرتورو موسلی را نام برد.
فیلم سینمایی «فرمانده سالواتوره» در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما برای مخاطبان ناشنوا، آن را با زیرنویس فارسی پخش خواهد کرد ، همچنین نابینایان عزیز میتوانند با استفاده از کانال صوتی ایجاد شده، شرح صحنه فیلم را بشنوند.
بازپخش «فرمانده سالواتوره» جمعه ۱۴ آذر ماه در دو نوبت ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.
آغاز آموزش ضمنخدمت معلمان
شبکه آموزش از شنبه ۱۵ آذر دورهای آموزشی برای معلمان را با همکاری سازمان پژوهش برگزار میکند.
شبکه آموزش با همکاری سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، مجموعهای از برنامههای آموزش ضمنخدمت معلمان را با محور شیوههای تدریس کتابهایی که با هدف روایت جنگ ۱۲روزه تألیف شدهاند، تدارک دیده است.
این دوره آموزشی از شنبه ۱۵ آذر، هر شب از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹:۳۰ پخش میشود.
برنامه «طهرانشاط»
برنامه زنده و شاد «طهرانشاط» این هفته با موضوع گرامیداشت مقام دانش و دانشجو از شبکه تهران پخش میشود.
در این برنامه دکتر نصرالله حدادی (پژوهشگر) و دکتر ناصر آقایی (بازیگر) به بررسی موضوعات مرتبط با علم و دانش خواهند پرداخت.
این برنامه شاد و تماشایی به تهیهکنندگی «میلاد حقپرست» و اجرای «سید مرتضی حسینی» و «حمید ترابیان»، علاوه بر گفتوگوی صمیمی با مهمانان، شامل بخشهای نمایشی با حضور «مرضیه صدرایی» و «محبوبه اعرابی» خواهد بود.
برنامه «طهرانشاط» تولید گروه خانواده و کودک شبکه تهران، روز جمعه ۱۴ آذرماه، ساعت ۱۰ صبح به مدت ۹۰ دقیقه از این شبکه پخش میشود.