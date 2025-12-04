به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: با گزارش حریق یک خانه‌ی قدیمی در خیابان حافظ رشت که به عنوان انبار استفاده می‌شد، ۱۷ آتش نشان با ۷ خودروی اطفای حریق از ۳ ایستگاه آتش نشانی به سرعت راهی محل حادثه شدند.

شهرام مومنی افزود: آتش نشانان به محض رسیدن، حریق شدید در این خانه قدیمی را با عملیات چند جانبه مهار و از گسترش آتش به ساختمان‌های مسکونی مجاور جلوگیری کردند.

وی گفت: علت حادثه در دست بررسی است.