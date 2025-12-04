پخش زنده
آتش سوزی خانهای قدیمی در شهر رشت با کاربری انبار که احتمال داشت به ساختمانهای مسکونی مجاور سرایت کند با تلاش ۱۷ آتش نشان خاموش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: با گزارش حریق یک خانهی قدیمی در خیابان حافظ رشت که به عنوان انبار استفاده میشد، ۱۷ آتش نشان با ۷ خودروی اطفای حریق از ۳ ایستگاه آتش نشانی به سرعت راهی محل حادثه شدند.
شهرام مومنی افزود: آتش نشانان به محض رسیدن، حریق شدید در این خانه قدیمی را با عملیات چند جانبه مهار و از گسترش آتش به ساختمانهای مسکونی مجاور جلوگیری کردند.
وی گفت: علت حادثه در دست بررسی است.