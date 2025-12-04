پخش زنده
امروز: -
محمدحسن حبیبی، لزیونر ایرانی تیم کاپ آف در مرحله دوم سوپرلیگ تنیسرویمیز ترکیه با ثبت چند پیروزی یکی از مؤثرترین عناصر قهرمانی تیم خود بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله دوم سوپرلیگ تنیسرویمیز ترکیه از ۷ تا ۹ آذر ۱۴۰۴ در شهر آنتالیا برگزار شد و محمدحسن حبیبی لژیونر پینگ پنگ کشورمان با ثبت چند پیروزی و تنها یک شکست نزدیک با نتیجه ۲ – ۳ برابر «کِریل اسکاچکوف» روستبار، یکی از مؤثرترین عناصر قهرمانی تیم «کاپآف» بود.
تیم کاپآف با کسب ۸ پیروزی از ۹ مسابقه، مقتدرانه عنوان نخست این مرحله را از آن خود کرد و در جمع سه تیم راهیافته به لیگ الیت ترکیه قرار گرفت.