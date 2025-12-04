کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی از شناسایی و دستگیری یک جیب بر حرفه‌ای و سابقه دار در خیابان مرزداران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه قاسم عقیلی گفت: پس از وصول یک فقره پرونده جیب‌بری به شکایت مردی به هویت معلوم از کلانتری ۱۳۹ مرزداران، موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان این پایگاه قرار گرفت.

وی ادامه داد: شاکی با حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی درباره سرقت موبایل خود در خیابان گفت فردی جوان هنگام عبور به او تنه زده و بدون جلب توجه تلفن همراه بنده را از جیبش سرقت کرده است.

سرهنگ عقیلی افزود: بعد از گزارش شاکی کارآگاهان به محل اعزام و در انجام تحقیقات میدانی، تصاویر دوربین‌های مداربسته اطراف محل وقوع سرقت مشخص شد سارق یک مرد جوان است و تصویر چهره به دست آمده برای شناسایی و اقدامات علمی به اداره تشخیص هویت ارسال شد.

به گفته فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی: پس از اخذ دستور قضایی، عملیات دستگیری طراحی و متهم در ایستگاه بی‌آرتی مرزداران در اقدامی غافلگیرانه دستگیر شد.

سرهنگ عقیلی با اعلام این خبر که متهم پس از انتقال به پایگاه، در بازجویی‌به‌صراحت به ۳۰ فقره جیب‌بری اعتراف کرد ادامه داد: بعد از بازرسی از مخفیگاه وی در شهرستان شهریار، یک دستگاه گوشی آیفون ۱۳ پرو مکس و ۱۰ دستگاه گوشی کشف و به شکات بازگردانده شد.