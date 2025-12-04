به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ ریحانه سلامی در سفر به قم و در دیدار با آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به اینکه الگوهای معرفی شده از زن در مکاتب مختلف دچار نقصان های متعدد است گفت: در معرفی الگوی زن ایرانی مبتنی بر منطق اسلام و فرمایشات امامین انقلاب عمل خواهیم کرد.

وی افزود: در ستاد ملی مقام زن و مادر به دنبال این هستیم تا روایت از بانوان کشورمان از سطح ظاهری و تشریفاتی عبور کند و آن را به سطح ملی و پیشرفت ارتقا دهیم.

سلامی با تاکید بر اینکه با رویکرد های مختلفی در زمینه برنامه های حوزه زنان اقدام خواهیم کرد افزود: سعی خواهد شد با جامع نگری همه اقشار جامعه را ببینیم و فارغ از مذهب، قومیت، زبان و فرهنگ برای همه دسته ها و طیف های بانوان جامعه برنامه داشته باشیم.

خانم سلامی اضافه کرد در موضوع زنان باید نگاه ملی داشته باشیم و محصور و محدود در پایتخت نشویم و برنامه ها را به تمام کشور امتداد خواهیم داد.

وی به جنگ روایت ها و جنگ‌رسانه ای دشمن اشاره کرد و افزود: در جنگ روایت ها زنان یک محور و موضوع مهم هستند و در این جنگ ما هم باید در زمینه زنان الگو و روایت اول خود را معرفی نماییم .