مدیر انتشارات روایت فتح از رونمایی کتاب «حواسم هست» درباره شهدای مدافع حرم خبر داد و گفت: این کتاب به قلم شیرین زارع‌پور، روایت زندگی و مجاهدت‌های شهید سجاد زبرجدی است که در سوریه به شهادت رسید.

مهدی محمدخانی در در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه مراسم رونمایی از این کتاب گفت: این اثر جدید، با نگاهی صمیمی و روایت‌هایی کوتاه و دقیق، بخش‌هایی کمتر گفته‌شده از زندگی شهید زبرجدی را برای مخاطب بازگو می‌کند.

وی افزود: قلم روان و احساسی نویسنده باعث شده کتاب برای عموم مخاطبان قابل لمس و خواندنی باشد.

مدیر انتشارات روایت فتح ادامه داد: کتاب «حواسم هست» ادامه روند ثبت و روایت زندگی شهدای مدافع حرم در مجموعه روایت فتح است؛ مجموعه‌ای که تاکنون چهل عنوان کتاب در این حوزه منتشر کرده و هدف آن «حفظ یاد، سبک زندگی و معنویت این شهدا برای نسل امروز» عنوان شده است.