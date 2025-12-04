پخش زنده
امروز: -
وزیر خارجه پاکستان گفت: تداوم سیاستهای تقابلی، رقابتهای بلوکی و تصلب سیاسی برخی کشورها، روند همکاریهای منطقهای در جنوب آسیا را مختل کرده و مانع تحقق توسعه اقتصادی و رفاه مردم منطقه میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «رادیو پاکستان»؛ این اظهارات را «اسحاق دار» معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان در یک کنفرانس با موضوع «بازاندیشی جنوب آسیا؛ امنیت، اقتصاد، اقلیم و اتصال» مطرح کرد.
وزیر خارجه پاکستان با تاکید بر اینکه سارک، اتحادیه همکاریهای منطقهای جنوب آسیا همچنان نخستین گزینه پاکستان برای همگرایی منطقهای است، گفت: این سازمان باید دوباره فعال شود و «موانع مصنوعی» که سالهاست مسیر فعالیت آن را مسدود کردهاند، از میان برداشته شود.
اسحاق دار افزود: چشمانداز پاکستان برای جنوب آسیا، منطقهای است که در آن اتصال همکاری و هم افزایی اقتصادی جایگزین اختلافات سیاسی شود و کشورهای منطقه در چارچوب احترام، کرامت و مسئولیتپذیری به سمت توسعه مشترک حرکت کنند.
وی هشدار داد که معماری منطقهای امروز متلاشی و شکننده است و در چنین شرایطی مقابله با چالشهای بزرگ از بحران اقتصادی گرفته تا تهدیدهای اقلیمی ممکن نیست.
معاون نخست وزیر پاکستان با اشاره به اینکه صلح پایدار در جنوب آسیا تنها با «مدیریت تنشها» به دست نمیآید، گفت: «حل عادلانه و پایدار مسئله جامو و کشمیر بر اساس قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، لازمه صلح پایدار است.»
وی تاکید کرد: نیازهای توسعهای کشورها و اولویتهای منطقهای نباید گروگان تصلب سیاسی برخی بازیگران باشد؛ زیرا جنوب آسیا ظرفیتهای عظیمی دارد که تنها با همکاری واقعی قابل فعال سازی است.
وزیر امور خارجه پاکستان در پایان با اشاره به آسیب پذیری مشترک کشورهای منطقه در برابر بلایای ناشی از تغییرات اقلیمی گفت: همکاری در زمینه مدیریت آب، سازگاری با تغییرات اقلیمی، انرژیهای تجدیدپذیر و کشاورزی مقاوم، برای آینده جنوب آسیا حیاتی است.
وی همچنین بر اهمیت گفتوگو، دیپلماسی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات تاکید کرد و گفت: پاکستان الگوهای صفر و صدی سیاست بلوکی و تقابل را رد میکند و به نظام چندجانبه منصفانه و اصلاحشده بر پایه منشور سازمان ملل باور دارد.