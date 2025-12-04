پخش زنده
صلح و ثبات منطقه، نه در واشنگتن، نه در تلآویو و نه در اروپا، بلکه در آسیا و در میان ملتهای بزرگ و تمدنساز این قاره رقم خواهد خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی (APA) که صبح امروز به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس برگزار شد گفت: آسیا از قربانی به بازیگری تعیینکننده در عرصه جهانی تبدیل شده است.
دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: دبیرخانه APA باید تقویت شود تا بتواند صدای متحد آسیا را بهگوش مجامع بینالمللی برساند.
رئیس قوه مقننه افزود: قاره آسیا یک موقعیت جغرافیایی صرف نیست، بلکه با پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی میان ملتهایش، ظرفیتهای بزرگی در درون خود دارد که با آگاهی جهانی و منطقهای از شرایط حساسدنیا و همکاری و اراده جمعی مبتنی برمنافع دستهجمعی میتواند الگوی جدیدی از همکاری منطقهای ارائه دهد و به مرکز ثقل رشد اقتصادی، نوآوریهای آیندهساز و تحولات جهانی و آیندهی بشریت تبدیل شود.
دکتر قالیباف گفت: در برابر این ظرفیت و فرصت عظیم که در آسیا نهفته است، جهانی قرار دارد که با چالشهای جدی و بیسابقهای هم روبهروست که امنیت، صلح و توسعه پایدار همه ما را تهدید میکند؛ چالشهایی همچون، یکجانبهگرایی، تحریمهای غیرقانونی و یکجانبه، جنگها، اشغالگریها و نسلکشیهای سازمانیافته، بهویژه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین در غزه و کرانه باختری که مستمراً ادامه دارد، بحرانهای انسانی ناشی از جنگافروزی، آوارگی میلیونها انسان و ایجاد قحطی عمدی و گسترش پدیدههای زشت، چون نژادپرستی، اسلامهراسی و ایرانهراسی در برخی کشورهای غربی.
وی افزود : واقعیت تلخ این است که نظم بینالمللی کنونی، بهویژه نهادهایی که پس از جنگ جهانی دوم برای حفظ صلح تأسیس شدند، در عمل نتوانسته است وظایف خود را انجام دهد و اغلب به ابزاری در دست قدرتهای خاص تبدیل شدهاند.
قالیباف اظهار کرد : در کنار این چالشهای دیرینه، تهدیدهای نوظهوری چون- سلطهجویی دیجیتال و تلاش برای کنترل زیرساختهای فناوری و دادههای ملتها، جنگهای ترکیبی، استفاده از بهانههای زیستمحیطی و حقوق بشری برای دخالت در امور داخلی کشورها در حال شکلگیریهستند.
وی گفت: در دهههای اخیر، ملت بزرگ ایران هدف یکی از شدیدترین و سازمانیافتهترین روندهای خصمانه تاریخ معاصر قرار گرفته است؛ و آن عبارت است از تحریمهای ضدبشری، تلاش برای جلوگیری از پیشرفت علمی و هستهای صلحآمیز و در نهایت حمله مستقیم و بزدلانه رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۵ به تأسیسات هستهای و مراکز غیرنظامی ایران با مداخله آشکار آمریکا. این حمله، درست در میانه مذاکرات دیپلماتیک رخ داد و برخی دولتهای اروپایی هم به جای محکوم کردن متجاوز، درکنار اشغالگر ایستادند. این درحالی است که ۱۲۰ کشور دنیا، با رد کردن این تجاوز در کنار ملت ایران ایستادند. این رفتار دولتهای غربی به روشنی نشان داد که برای آنها، مذاکره نه ابزار گفتوگو و حل اختلاف، بلکه ابزاری برای فریب و خرید زمان و فشار است.
قالیباف افزود : هرچند که جمهوری اسلامی ایران هرگز، تحت هیچ شرایطی، امنیت ملی، توان دفاعی و حق مسلم خود برای پیشرفت را موضوع معامله قرار نخواهد داد. ما بارها اعلام کردهایم که درهای دیپلماسی همچنان باز است؛ اما دیپلماسی واقعی تنها زمانی معنادار است که با احترام متقابل و منافع مشترک همراه باشد، نه با زورگویی و تهدید.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، رژیم اشغالگر قدس نزدیک به ۷۰ هزار فلسطینی عمدتاً از زنان و کودکان را به شهادت رسانده و مرتکب «نسلکشی سیستماتیک» شده است. این همان رژیم است که در خردادماه امسال ضمن حمله به تأسیسات صلحآمیز هستهای ایران، بیش از هزار نفر از هموطنان ما را به شهادت رساند. حملات این رژیم پس از ایران به لبنان، قطر و سوریه ادامه پیدا کرد. اقداماتی که تهدید مستقیم علیه صلح منطقهای است.
وی گفت : جمهوری اسلامی ایران، به عنوان حامی حقوق فلسطینیان، از هر ابتکار و طرحی که به اشغالگری پایان دهد و رنج و آلام مردم فلسطین را کاهش دهد، استقبال میکند. اما تلاشها برای تحمیل یک «صلح» ناعادلانه بر ملت فلسطین را رد می کند. هر توافقی که در آن عدالت را برای فلسطینیان تامین نکند چیزی جز تداوم اشغال با چهرهای فریبنده و تثبیت آپارتاید صهیونیستی در کل سرزمین تاریخی فلسطین نیست و بدون مشروعیت سیاسی، حقوقی و اخلاقی است و محکوم به شکست خواهد بود؛ همانگونه که توافقهای تحمیلی پیشین مانند کمپ دیوید و اسلو، به دلیل نادیده گرفتن اراده ملت فلسطین، به بنبست رسیدند.
قالیباف افزود : حق تعیین سرنوشت، یک حق الهی و بینالمللی غیرقابل معامله برای ملت فلسطین است. هیچ قدرت و کشور خارجی نمیتواند به جای مردم فلسطین تصمیم بگیرد که سرزمینشان، مقدساتشان و آیندهشان چه شود. مسئله فلسطین نه تنها معیار عدالت، انسانیت و وجدان جهانی است، بلکه آزمون واقعی آینده نظم بینالمللی به شمار میرود. پیشنهاد ثبت شده جمهوری اسلامی ایران، برگزاری همهپرسی تعیین سرنوشت با مشارکت ساکنان اصیل سرزمین فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی راهکاری منطقی برای آینده فلسطین و الگویی روشن برای ساختن یکنظم منطقهای پایدار است.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران که طی ۱۸ سال گذشته همواره یکی از حامیان اصلی تداوم و توسعهی APA بوده است، امروز نیز آماده است تا در مسیر بینالمللیسازی دبیرخانه، تقویت ساختارها، بودجه و منابع و ارتقای جایگاه حقوقی و سیاسی APA، همکاری کامل و همهجانبهای با همه اعضا داشته باشد.
قالیباف افزود : حمایت از چندجانبهگرایی حقیقی وعادلانه بایستی در دستورکار دولت ها و مجالس آسیایی باشد. مجمع مجالس آسیایی میتواند ستون اصلی پیشبرد این اهداف باشد و صدای واحد آسیا را تقویت کند و کار مشترکی را برای ساختن آیندهای پایدار، عادلانه و امن برای نسلهای امروز و فردای آسیا آغاز کند.