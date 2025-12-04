پخش زنده
بزرگترین پردیس کودک و نوجوان با اعتبار اولیه یکصد میلیارد ریال در شهر همدان ساخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس سازمان برنامه و بودجه همدان گفت: مراسم کلنگ زنی این پردیس کودک همزمان با سی امین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در تپه حاج عنایت شهر همدان برگزار خواهد شد.
سیدمهدی وفایی افزود: این طرح در مجاورت تپه مصلی است و شامل سالن آمفیتئاتر، فضاهای جانبی، بخشهای بازی و فضاهای تفریحی خواهد بود.
او تاکید کرد: پس از پایان این طرح، دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در این مجموعه مستقر میشود تا همدان برای نخستین بار، پایگاه ثابت برای فعالیتهای کودک و نوجوان داشته باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همدان گفت: سی امین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از فردا تا ۲۰ آذر در همدان برگزار میشود.
در این جشنواره ۳۰ اثر صحنهای، ۱۰ اثر خیابانی و پنج اثر ویژه بخش خردسال به نمایش گذاشته میشود.
همچنین ۲ اثر خارجی نیز از ارمنستان و برزیل در این جشنواره حضور دارند.