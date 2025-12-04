به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل در مراسم افتتاحیه مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی، با تأکید بر اهمیت تقویت تفکر انتقادی و مهارت بیان واقعیت در دانشگاه‌ها، مسابقات ملی مناظره دانشجویان را بستری برای تربیت نسل جوانی دانست که با شجاعت و درایت بتوانند در حل مسائل و چالش‌های کشور نقش‌آفرینی کنند.

حسام رسولی، گفت: دانشجویان استان اردبیل در دوره‌های گذشته نشان داده‌اند که چهره‌های اندیشمند، توانمند در سخن‌وری و برخوردار از نگاه‌های ارزشمند در جمع دانشگاهیان حضور دارند و این سرمایه انسانی برای آینده کشور بسیار مغتنم است.

وی تقویت دو مهارت «خوب سخن گفتن» و «سخن درست گفتن» را از ضرورت‌های جامعه دانشگاهی دانست و افزود: تفکر انتقادی مهم‌ترین شاخص جامعه علمی در سطح جهانی است و امروز کشور به این تفکر نیاز جدی دارد.

رسولی ادامه داد: چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان اردبیل به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان اردبیل با حضور ۲۰ تیم متشکل از ۸۰ دانشجو از دانشگاه‌های محقق اردبیلی، فرهنگیان، آزاد اسلامی و علوم پزشکی اردبیل برگزار می‌شود.

رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل با بیان اینکه این رقابت‌ها فرصتی برای بروز مهارت‌های اظهار نظر، گفت‌و‌گو و تفکر انتقادی دانشجویان است، گفت: امیدواریم این مسابقات زمینه پرورش استعداد‌های دانشجویان و تقویت جرئت و جسارت در حقیقت‌طلبی و آرمان‌خواهی آنان را فراهم کند.

رئیس جهاددانشگاهی اردبیل با اشاره به چالش‌های موجود در حکمرانی و مدیریت جامعه اظهار کرد: با وجود تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و فداکاری‌های فراوان ملت ایران برای حفظ استقلال و اقتدار کشور، همچنان در اداره امور جامعه با مشکلات متعدد مواجه هستیم و رئیس‌جمهور نیز بار‌ها از دانشگاهیان، به‌ویژه اساتید و دانشجویان، برای نقش‌آفرینی در حل بحران‌ها استمداد طلبیده‌اند.

رسولی با انتقاد از محافظه‌کاری تدریجی در برخی مسئولان و نخبگان در گذر زمان گفت: دانشجویان باید با شجاعتِ گفتنِ حق و حقیقت وارد میدان شوند و نواقص و کمبود‌هایی را که نسل ما در مدیریت جامعه داشته است، جبران کنند.

وی با بیان این که امروز در جهان باطل در لباس حق به مردم معرفی می‌شود، افزود: در دنیایی که صاحبان قدرت با ابزار رسانه و فناوری حقیقت را وارونه جلوه می‌دهند، دفاع از حق کاری بسیار دشوار است؛ اما دانشجویان باید با جسارت و درایت در مسیر حقیقت‌طلبی ثابت‌قدم بمانند.

رئیس جهاددانشگاهی اردبیل ادامه داد: دانشجویانی که در این مسابقات حضور دارند، سرمایه‌های ارزشمند و امیدبخش نظام و کشور هستند و امیدواریم نتایج این دوره از مسابقات مناظره به تقویت مشارکت دانشجویان در حل مسائل جامعه منجر شود.