پیگیری و رفع مشکلات دفاتر خبری شهرستانها در اولویت کاری مدیرکل و معاونت خبر صدا وسیمای آذربایجان غربی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون خبرصدا وسیمای آذربایجان غربی دردیدار با معاون فرماندار و بخشدار بخش فیروزآباد با اشاره به منویات مقام معظم رهبری گفت:با توجه به اینکه جهاد تبیین ازارکان و محورهای مهم بیانات مقام معظم رهبری است و رسالت سانه ملی ایستادگی برابر هجمههای فکری و فرهنگی دشمنان است وباید با همه توان و ابزارها تبلیغات پوچ و واهی و دروغ پردازیهای دشمنان را خنثی کند.
مهدی نژادافزود: حل کمبودها وامکانات دفاتر خبری شهرستانها و همچنین معیشت خبرنگاران از دغدغههای این مجموعه است و تلاش میشود برای رفع مشکلات قدمهایی برداشته شود و این مشکلات به جد از سوی مدیر کل صدا و سیمای استان و معاونت خبر پیگیری میشود.
در ادامه این دیدار معاون خبرصدا وسیمای آذربایجان غربی از زمین اهدایی برای احداث دفتر خبری شهرستان بازدید کرد.
این زمین۴۰۰ مترمربعی از سوی آقای حسن زرگری اهدا شده است.